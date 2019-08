CNN: Moartea este ultima pe lista tragediilor care au lovit familia Kennedy

Catastrofe aviatice





Acum 20 de ani prăbușirea unui avion mic a provocat moartea fiului lui JFK, John F. Kennedy Jr., a soției sale Caroline Kennedy și a cumnatei Laureen Bessette. JFK Jr., care pilota avionul, a pierdut aparent controlul aparatului care a căzut în Atlantic în largul statului Massachusetts. Și nu e singura catastrofă de acest fel din istoria familiei.





În 1964 fratele lui JFK, senatorul Edward „Ted” Kennedy, a supraviețuit unui accident aviatic în care au murit doi oameni. Zbura pentru campanie de la Washington la Massachusetts când avionul s-a prăbușit. Pilotul și un asistent al senatorului au fost uciși, iar Kennedy a suferit fracturi de coloană și de coaste. Investigatorii federali au pus accidentul pe seama unei erori de pilotaj.





Și în 1944 a avut loc un dezastru în care a murit fratele cel mai mare al președintelui, Joe Kennedy Jr., în timp ce era pilot voluntar într-o misiune de bombardare în Franța în al doilea război mondial. În timpul zborului secret au avut loc două explozii la bordul avionului, omorând ambii piloți, conform Bibliotecii Prezidențiale JFK. Cauzele exploziilor rămân un mister.









O supradoză de droguri





Un accident la schi





O operație pe creier nereușită





Moartea unui nou-născut





O luptă cu cancerul

Și cancerula jucat un rol în tragediile familiei Kennedy. În 1973, Edward Jr., fiul de 12 ani al lui Ted Kennedy, a pierdut un picior din cauza unui cancer de os. În 2009 el a spus pentru CNN că respinge ideea unui blestem aruncat asupra familiei: „Familia Kennedy a trebui să îndure toate acestea într-o manieră foarte deschisă. Dar familia noastră este chiar ca ... oricare altă familie americană în multe privințe”.





Președintele John F. Kennedy și fratele său, Robert F. Kennedy, au fost amândoi asasinați. Președintele a fost împușcat la Dallas pe 22 noiembrie 1963, iar cel acuzat că l-a omorât a fost și el împușcat mortal pe când era transferat de la închisoarea orașului la cea a ținutului. Robert F. Kennedy a fost împușcat mortal peste cinci ani, pe când era în campanie la Los Angeles.După patru ani un avion mic s-a prăbușit în Franța în timpul unei furtuni în 1948, provocând moartea lui Kathleen Kennedy, sora lui JFK și a altor trei persoane. Ea avea 28 de ani.În 1984, David Kennedy, unul din fii lui Ethel și Robert Kennedy, a murit într-un hotel din Florida după o supradoză. S-a spus că a privit la televizor asasinarea tatălui său, copil fiind, iar mai târziu s-a confruntat cu dependența. Avea 28 de ani.Michael Kennedy, un alt fiu al lui Robert Kennedy, a murit în 1997 într-un accident de schi în ajunul Anului Nou în Colorado. The New York Times a scris că se juca cu o minge de fotbal cu alți membri ai familiei în timp ce cobora o pantă montană. Tată a trei copii, avea 39 de ani.Sora președintelui Kennedy, Rosemarie Kennedy, a avut o parte din creier extrasă în 1941 printr-o procedură relativ nouă cunoscută ca lobotomie prefrontală. Familia a descris-o mult timp ca „intelect lent”. Operația doar i-a agravat condiția și a fost instituționalizată până când a decedat în 2005 la 85 de ani.În 1963, președintele Kennedy și prima doamnă Jacqueline suferiseră o altă pierdere. Ei au anunțat nașterea celui de-al treilea copil, Patrick, cu aproape șase săptămâni prea devreme. A supraviețuit doar două zile și a fost înmormântat în cavoul familiei de la cimitirul Arlington de lângă Washington.Doctorii l-au diagnosticat pe Ted Kennedy cu o tumoare malignă pe creier în 2008 și a fost operat în același an. A murit peste un an în vârstă de 77 de ani.