Statele Unite sunt preocupate de intensificarea activităţilor nucleare militare ale Chinei

Viceamiralul David Kriete, locţiitor al şefului Comandamentului Strategic american (US STRATCOM), a atras atenţia că Administraţia de la Beijing consolidează arsenalul atomic şi intensifică activităţile în Marea Chinei de Sud şi în alte zone strategice, scrie Mediafax."China este şi a fost în ultimele decenii pe o traiectorie foarte clară de suplimentare a numărului armelor atomice; în plus, diversifică sistemele de lansare. China dezvoltă o triadă formată din submarine dotate cu rachete balistice, bombardiere strategice şi sisteme terestre de rachete intercontinentale", a declarat David Kriete, citat de publicaţia The Washington Free Beacon şi de site-ul BreakingDefense.com."Conducerea Chinei a semnalat clar în ultimii ani că are obiectivul de a deveni putere de rang regional şi de a exercita influenţă, din punct de vedere economic şi militar, asupra zonelor din vestul Pacificului, iar ulterior de a obţine influenţă pe plan mondial", a subliniat David Kriete în cursul unui seminar pe tema măsurilor de disuasiune.David Kriete a precizat că STRATCOM nu se concentrează pe prevenirea conflictelor regionale cu Beijingul, dar oferă susţinere în acest sens Comandamentului SUA pentru zona Indo-Pacifică. "În acelaşi timp, vom elabora măsuri strategice de disuasiune vizând China, Rusia şi alte naţiuni", a insistat el. "Noi vrem să avem o coexistenţă paşnică în numeroase zone din lume şi cred că există modalităţi pentru a obţine acest lucru. Puterea pe care o arătăm prin forţele noastre militare reprezintă un element important faţă de China şi alte ţări", a argumentat comandantul militar american.La rândul său, contraamiralul Michael Brookes, şeful Departamentului de Informaţii al Comandamentului Strategic al SUA, a confirmat că modernizarea capabilităţilor nucleare chineze reprezintă o sursă de preocupare. "China a avut mult timp o politică de a nu iniţia atacuri nucleare, dar, cu toate acestea, a dublat numărul bombelor nucleare în ultimul deceniu şi intenţionează să îl dubleze şi în următorul deceniu. Este puţin preocupant ritmul de modificare a capabilităţilor atomice. Liderii chinezi par a avea, cel puţin pentru moment, o lipsă de interes în a se conforma regimului de control asupra armamentului", a afirmat Michael Brookes.Administraţia Donald Trump a semnalat intenţia de a include China în tratate internaţionale privind controlul asupra armamentului atomic.