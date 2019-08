Festivalul Woodstock 50, anulat cu câteva săptămâni înainte de data stabilită pentru eveniment

Festivalul de 3 zile, menit să marcheze aniversarea de 50 de ani a celebrării păcii și muzicii din 1969, ar fi trebuit să înceapă pe 16 august.Greg Peck, directorul Woodstock 50, a declarat că o "dispută regretabilă" cu un partener financiar și procedurile legale ulterioare au forțat echipa să schimbe locațiile, iar în final, au rămas fără timp pentru a duce organizarea la bun sfârșit."Sincronizarea proastă ne-a oferit prea puține opțiuni pentru locațiile în care artiștii noștri ar fi putut să se desfășoare. Am muncit din greu pentru a găsi o cale de a construi un eveniment tribut adecvat - și niște artiști grozavi ni s-au alăturat în ultima săptămână pentru a susține Woodstock 50 - însă am rămas pur și simplu fără timp."Michael Lang, unul dintre producătorii evenimentului din 1969 a adăugat că devenise imposibil ca planul să fie dus până la capăt."Suntem mâhniți că o serie de obstacole neprevăzute au făcut imposibilă realizarea festivalului pe care îl anticipam", a afirmat Lang.Anularea era anticipată, după 5 luni de probleme, în care organizatorii au fost refuzați de două locații din New York, au pierdut finanțări și artiști precum Jay-Z și Miley Cyrus. Biletele nu au fost puse în vânzare.