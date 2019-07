Un preot din Marea Britanie care a abuzat doi copii în anii ’70 și ’80 a fost găsit vinovat și condamnat la 18 ani de închisoare

Un preot care a abuzat sexual doi elevi ai unui seminar catolic din anii ’70 și ’80 a primit o pedeapsă de 18 ani de închisoare. Părintele Michael Higginbottom a abuzat doi elevi ai colegiului St Joseph's College, o școală pentru studenți cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani, din Upholland, Lancashire, Marea Britanie. Pe lângă abuzurile sexuale, bărbatul îi și lovea pe cei doi cu cureaua, scrie The Independent În timpul unui proces care a durat două săptămâni, jurații au auzit că preotul „i-a abuzat regulat, sistematic și într-un mod groaznic” pe băieți, iar procurorul David Temkin a afirmat: „Amândoi au fost amenințați cu violență și ambii au fost loviți cu o curea sau cu o centură.“Judecătorul Andrew Woolman, care l-a condamnat marți pe Higginbottom, i-a spus: „Ați fost persoana în care băieții aceștia aveau cea mai mare încredere, iar dumneavoastră ați abuzat de ei într-un mod îngrozitor. Nu am nicio îndoială că i-ați vizitat în mod special pe acești băieți. Aceste acte au fost însoțite, de fiecare dată, de amenințări sau de violență practicată sub pretextul că aceasta ar fi pedepse școlare normale.”Higginbottom a fost inițial găsit vinovat la Liverpool Crown Court, în aprilie 2017, pentru infracțiuni referitoare la primul reclamant, dar aceste condamnări au fost anulate în noiembrie anul trecut de Curtea de Apel. Atunci s-a hotărât că ar fi necesară o rejudecare, deoarece juraților nu li s-au oferit toate detaliile legate de săvârșirea faptelor.Între timp, o a doua victimă a ieșit la lumină și a adus noi dovezi și relatări asupra a ceea ce s-a întâmplat la colegiul în urmă cu aproape 40 de ani. Bărbatul a văzut știrea despre procesul din 2017 la televizor și s-a hotărât să vorbească și el.Judecătorul Woolman i-a mai spus lui Higginbottom: „Modul în care ați acționat i-a lăsat cu un sentiment de rușine și vinovăție, precum și cu sentimentul că nimeni nu îi va crede dacă vor depune plângere.”Judecătorul a spus că ambele victime au fost afectate psihic de ceea ce s-a întâmplat și că încă mai resimt aceste emoții chiar și acum, decenii mai târziu.Preotul, condamnat la 18 ani de închisoare, va petrece jumătate din pedeapsă în pușcărie, iar celalată jumătate în arest la domiciliu.