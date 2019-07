Un politician australian susține că se descurcă cu greu cu salariul său în valoare de 211.000 de dolari

Sub titlul "Sunt falit", acesta s-a folosit de propriile circumstanțe personale pentru a explica cererile sale de creștere a ajutoarelor sociale pentru cei care sunt în căutarea unui loc de muncă. Articolul a atras critici din partea colegilor din parlament."Nu sunt falit. Ați citit toți [articolul] dar nu sunt falit...am un salariu incredibil de bun și chiar și așa, apar momente când trebuie să mă încadrez într-un buget din cauza circumstanțelor pe care singur mi le-am creat, a declarat Joyce.Joyce susține două familii, după ce s-a separat de soția sa, Natalie, cu care are patru copii. Cu noua sa parteneră mai are doi copii. În articol, Joyce susține că își consumă propriile oi, mănâncă foarte rar în oraș și oprește sistemul de încălzire în nopțile de iarnă. El a afirmat că cere creșterea sumelor din programul Newstart deoarece a înțeles cât de dură poate fi viața."Nu este vorba despre faptul că nu primesc bani, ci despre faptul că fac față cu greu", le-a spus celor de la The Courier Mail.În jur de 723.000 de australieni primesc alocația Newstart. Ei au la dispoziție 40 de dolari pe zi dacă nu au familii. Grupurile pentru drepturile omului, mediul de afaceri și mai mulți politicieni au solicitat creșterea acestei sume, însă guvernul a respins de mai multe ori aceste propuneri.