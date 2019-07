Un adolescent american câștigă 3 milioane de dolari la Campionatul Mondial de Fortnite

Geirsdorf, în vârstă de 16 ani, a fost unul din cei aproximativ 100 de jucători care au concurat pentru suma de 30 de milioane de dolari, în contextul în care popularitatea din ce în ce mai crescută a jocurilor online atrage investitori de top și oferă resurse acestui nou sport profesionist.Veniturile globale din esports (competițiile profesionale de jocuri video) vor atinge suma de 1.1 miliarde de dolari în 2019, cu 27% mai mari decât anul trecut, datorită câștigurilor provenite din reclame, sponsorizări și drepturi media, arată un raport eliberat la începutul acestui an.Jucând sub numele de "Bugha", Giersdorf a câștigat finala individuală cu 59 de puncte, cu 26 mai multe decât competitorul său, "psalm", potrivit clasamentului Fortnite World Cup."Cuvintele nu pot exprima ce simt. Sunt atât de fericit", a declarat Giersdorf, într-un interviu.Lansat în 2017, popularitatea jocului Fortnite a făcut ca Epic Games să fie evaluat la 15 miliarde de dolari anul trecut. Se află în competiție cu Apex Legends de la Electronic Arts Inc. și PlayerUnknown's Battlegrounds de la Tencent Holdings Ltd.