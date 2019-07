​VIDEO Localnici din India înarmați cu bâte au omorât o tigroaică

Satenii din nordul Indiei au bătut până la moarte o tigroaică, după ce animalul ar fi sfâșiat un bărbat, conform autorităților. Pe Pământ au mai rămas mai puțin de 4.000 de exemplare de tigrii, conform World Wide Fund for Natur (organizație non-guvernamentală care pledează pentru conservarea naturii și restaurarea ecologică a mediului natural). Cei mai mulți trăiesc în rezervațiile din India, unde uciderea unui tigru poate duce chiar și la pedeapsa cu închisoarea, scrie CNN Incidentul a avut loc miercuri după-amiază într-o zonă protejată a Rezervației de Tigrii Pilibhit, conform declarațiilor inspectorului de poliției din orașul Puranpur, Keshav Kumar Tiwari.În urma imaginilor care au apărut pe rețelele de socializare în care se vede cum mai multe persoane lovesc cu bâtele animalul, patru persoane au fost arestate și alte 31 au primit câte o plângere din partea departamentului forestier local.Tigroaica a atacat un bărbat care a intrat în rezervație pentru a pescui. Sătenii care lucrau în apropiere au încercat să alunge animalul, iar în bătălia care a urmat, încă opt persoane au fost rănite, scrie The New York Times. Atunci când ofițerii de silvicultură au încercat să pătrundă în zonă, sătenii i-au blocat și le-au atacat mașinile.Pedeapsa din India pentru uciderea unui tigru poate ajunge până la peste trei ani de închisoare.