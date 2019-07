Caniculă în vestul Europei: Recordurile naționale de temperatură au devenit o obișnuință. Maxime istorice, două zile la rând, în trei țări

Aceste temperaturi extreme vin după ce valul de căldură de luna trecută a dus la consemnarea celui mai canicular iunie înregistrat vreodată. Oamenii de știință spun că din cauza crizei climatice valurile de căldură sunt de cinci ori mai probabile și semnificativ mai intense.

Recordul olandez de temperatură stabilit miercuri în Eidnhoven - 39,3 grade Celsius - a rezistat mai puțin de 24 de ore, mercurul termometrelor de la baza aeriană Gilze-Rijen urcând joi la 40,4 C.

