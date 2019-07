Premierul demisionar al Kosovo a fost audiat la Haga și s-a apărat prin tăcere

Premierul demisionar al Kosovo, Ramush Haradinaj, a fost audiat în calitate de suspect la Haga la Tribunalul Special pentru crimele de război comise de membrii fostei Armate de Eliberare a Kosovo (UCK) și s-a apărat prin tăcere – relatează Radio Europa Liberă, care adaugă că pentru audiere a fost citat și fostul președinte al Parlamentului Kosovo, Jakup Krasnići, care în timpul războiului din Kosovo a fost purtător de cuvânt și membru al Statului Major al UCK, potrivit Rador.







După ce a fost audiat, Haradinaj a declarat că nu știe de ce se face vinovat și că și-a exercitat dreptul de a se apăra prin tăcere. "În calitate de suspect am răspuns la citația Tribunalului Special. Mi-am exercitat dreptul conferit de lege de a mă apăra prin tăcere și astfel mi-am făcut datoria. Nu mai am alte obligații de îndeplinit" – a declarat Haradinaj la ieșirea de la audieri. Haradinaj a declarat că nu a primit informații privind capetele de acuzare. "Am solicitat explicații, dar nu le-am primit. Nu am primit informații concrete, dar se pare că este vorba de rolul meu în timpul războiului" – a declarat Haradinaj.





La 19 iulie Haradinaj și-a înaintat demisia din funcția de premier al Kosovo, după ce a fost citat să se prezinte la Haga la Tribunalul Special pentru crimele de război comise de membrii fostei UCK.(