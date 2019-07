​VIDEO Doi bărbați din Marea Britanie au mâncat veverițe în fața unui stand cu produse vegane

Doi activiști care militează pentru produsele alimentare din carne au fost amendați după ce au consumat veverițe crude, care aveau blana încă pe ele, la o piață vegană organizată în cartierul Soho din Londra, scrie The Independent Cei doi au fost rugați de mai multe persoane să se oprească pentru că speriau copiii, însă aceștia au continuat și s-au filmat timp de 55 de minute. Ulterior, videoclipul a fost postat pe Youtube cu numele de: „ARESTAȚI pentru că am mâncat carne la piața cu produse vegane din Soho”.Deonisy Khlebnikov, în vârstă de 22 de ani, și Gatis Lagzdins, de 29 de ani, s-au filmat în timp ce mușcau din veverițe la standul alimentar pro-vegan de pe strada Rupert, pe 30 martie anul acesta.Deși titlul clipului de pe Youtube insinuează că bărbații ar fi fost arestați, în realitate nu s-a întâmplat așa.În înregistrare se vede cum Lagzdins despică veverița moartă în două pentru ca mai apoi să mănânce din intestinele animalului. Khlebnikov încearcă apoi să rupă cu dinții veverița moartă pe care o ținea în mâini, însă nu reușește și alege să depice în două corpul animalului folosindu-și până la urmă mâinile. La un moment dat, bărbatul spune că „miroase bine”, iar un trecător îi răspunde „Cu siguranță nu miroase bine”.În momentul în care un alt trecător îi întreabă pe cei doi de ce trebuie să mânânce animalele crude, cei doi afirmă că „pierzi toți nutrienții dacă le gătești”. O altă persoană îi întreabă pe cei doi cum au găsit veverițele, iar bărbații îi răspund că le-au comandat online.În timp ce interacționează cu oamenii din stradă, Lagzdins poartă o rață moartă prinsă pe un șnur în jurul gâtului.După 20 de minute își face apariția și poliția, iar ofițerii îi cer unuia dintre bărbați să se oprească din mâncat. Londonezul îi răspunde nonșalant că „doar îmi mânânc mâncarea”, însă polițistul insistă să pună resturile într-o pungă în timp ce îi explică că acțiunile sale deranjează liniștea publică.După lungi discuții cu oamenii legii, cei doi sunt în cele din urmă încătușați și puși în spatele unei camionete a poliției. Khlebnikov a fost amendat cu 200 de lire sterline plus costuri de judecată și o taxă suplimentară. Lagzdins, care nu a participat la audiere, a fost amendat cu 400 de lire sterline, plus costuri de judecată și o suprataxă.