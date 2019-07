VIDEOREPORTAJ Pe frontul de la granița Europei: „Dacă Ucraina pică, armele Rusiei ajung la frontiera UE și NATO”

„Să dea Dumnezeu să nu ajungă Rusia mai departe de Ucraina, că altfel atunci veți afla dacă acesta este război sau nu”, a fost răspunsul sincer, dat cu disperare în glas, de unul dintre militarii ucraineni din zona frontului.







Mulți cred poate că în estul Ucrainei nu se mai duce un război deschis și că toate confruntările începute în 2014 s-au transformat între timp într-un conflict înghețat. În realitate însă, în ciuda tuturor armistițiilor încheiate, zeci de atacuri și bombardamente au loc zilnic. Iar de ambele părți mor oameni aproape în fiecare zi.Practic, în momentul de față, Ucraina nu are deloc control asupra a mare parte din două județe (oblasturi), circa două milioane de oameni și-au lăsat casele în urmă, iar alte câteva milioane trăiesc în zone unde practic nu mai există lege.Rusia e direct implicată, îndiferent de ce ar susține Kremlinul - nu se dau în lături în a recunoaște politicienii de la Kiev. Tot ei explică: peste 2.000 de ofțeri ruși sunt direct la comanda celor circa 30.000 de mercenari ce luptă în zona Donbas. Tot Rusia îi alimentează cu arme, muniții și provizii - tancuri, lansatoare de rachete, blindate, arme grele - și toate sunt masate în estul Ucrainei.În plus, câteva zeci de mii de militari ruși, mii de tancuri, blindate, elicoptere și avioane de luptă se află pe teritoriul Rusiei, la granița cu Ucraina. Acolo desfășoară regulat exerciții și pot fi mobilizați în 72 de ore să intervină în forță în Ucraina, spun oficialii de la Kiev.Cât timp am vizitat Ucraina și zona de conflict, două întrebări s-au repetat obsesiv. „E acesta un război sau nu?” și „E Ucraina în Război cu Rusia sau cu mercenari/separatiști/teroriști?”.Din 6 iulie, când HotNews.ro a ajuns pe frontul din estul Ucrainei, și până în prezent, au fost uciși în atacuri alți cinci militari ucraineni. De pe 21 iulie a intrat în vigoare un nou armistițiu. Deși noi bombardamente nu au fost raportate încă, doi militari ucraineni au murit duminică într-o explozie cauzată de o mină plantată în trecut de forțele pro-ruse...---Miercuri, 24 iulie, HotNews.ro va publica un nou articol pe tema războiului de la granița Europei.