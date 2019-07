VIDEO Noi proteste la Hong Kong: Manifestanții au aruncat cu ouă pe clădirea Biroului de Legătură al Chinei / Poliția a folosit din nou gaze lacrimogene

Sute de mii de protestatari au ieșit iar duminică în stradă la Hong Kong, unde unii dintre manifestați au aruncat cu ouă și au desenat graffiti-uri pe clădirea biroului de legătură al Chinei din acest stat semiautonom, în contextul în care furia care a pornit ca o nemulțimire față proiectul de lege ce a fost deja suspendat şi care viza autorizarea extrădărilor spre China s-a extins. Poliția din Hong Kong a folosit din nou gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii, într-un ultim val de violențe.

Organizatorii au estimat că aproximativ 430.000 de oameni au participat la protestul de duminică din Hong Kong, care din 9 iunie este scena unor demonstrații uriașe împotriva guvernului local pro-Beijing. Sporadic, protestele sunt marcate de confruntări violente între manifestanți și poliție, potrivit AFP.

Mișcarea a început ca reacție la un proiect de lege, acum suspendat, care viza extrădarea în China.

Cerințele s-au multiplicat, iar protestatarii cer printre altele păstrarea libertăților câștigate - în special cea de expresie și independența justiției.

