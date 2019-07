Kosovo: Premierul demisionează, după acuzațiile de crime de război

"Am primit o convocare de la tribunalul special în calitate de suspect și aveam posibilitatea să mă prezint ca premier sau ca simplu cetățean. Am ales a doua opțiune", a declarat Ramush Haradinaj, 51 de ani, în fața presei.Tribunalul special internațional, a cărui înființare a fost susținută de Uniunea Europeană, a fost creat în 2015 cu misiunea de a ancheta prezumtivele crime comise de gherila albaneză (UCK) în Kosovo, în principal împotriva sârbilor, a romilor și a opozanților albanezi ai UCK în timpul și după conflictul din 1998-1999 din Kosovo."Responsabilitatea revine acum președintelui pentru a organiza consultări în vederea stabilirii datei alegerilor. Mă voi prezenta din nou în fața poporului pentru a obține încrederea sa. Nu sunt acuzat, voi fi interogat", a declarat el, după o reuniune a guvernului.Potrivit presei din Kosovo, primele puneri sub acuzare ar urma să aibă loc în acest an.Se speculează de asemenea că Haradinaj ar putea figura printre acești inculpați, la fel ca președintele Hashim Thaçi și șeful Parlamentului Kadri Veseli.