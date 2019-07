Oficial turc: Prețul aeronavelor F-35 ar putea crește cu aproape 10% în urma excluderii Turciei

Pentagonul a transmis recent că Turcia producea aproximativ 900 de componente necesare pentru producția avionului F-35, adăugând că fabrici din alte țări, în special din SUA, urmează să producă de acum înainte componentele fabricate în Turcia.Mutarea producției acestor componente va costa Statele Unite între 500 și 600 de milioane de dolari, au precizat autoritățile americane.Demir a afirmat că alte țări implicate în programul F-35 vor fi nevoite să plătească cu 7-8 milioane de dolari în plus per aparat din cauza excluderii Turciei.În august 2018, SUA au semnat un acord pentru fabricarea de aeronave F-35A, cea mai numeroasă și ieftină versiune, prețul per aparat fiind de 89,2 milioane de dolari, dar se estimează că în anii următori prețul per aparat ar putea scădea sub 80 de milioane de dolari.