Ursula von der Leyen a transmis că nu dorește producerea unui Brexit dur

„Nu ne dorim un Brexit dur. Această opțiune nu este bună pentru nicio parte. Avem un acord de ieșire bun”, a declarat Ursula von der Leyen, cu referire la Acordul negociat de oficialii europeni cu prim-ministrul britanic Theresa May. Acordul negociat de Theresa May a fost respins de ambii candidați pentru preluarea funcției de prim-ministru al Marii Britanii.„Dacă prietenii noștri britanici au motive întemeiate pentru o amânare, sunt deschisă la această variantă”, a adăugat viitorul președinte al Comisiei Europene.De asemenea, Ursula von der Leyen a transmis că va aștepta alegerea viitorului prim-ministru al Marii Britanii pentru inițierea discuțiilor pe acest subiect. Consiliul European a decis amânarea ieşirii Marii Britanii din UE până pe 31 octombrie 2019.Camera Comunelor a respins de trei ori Acordul negociat de Guvernul Theresa May cu Uniunea Europeană. În cazul în care Acordul ar fi aprobat, ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană ar urma să se producă imediat.Boris Johnson, candidatul favorit pentru preluarea funcției de prim-ministru al Marii Britanii a anunțat că dorește să încheie un acord cu Uniunea Europeană, dar este pregătit să părăsească Blocul comunitar la data de 31 octombrie și fără un acord.