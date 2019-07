​​VIDEO Donald Trump spune că o navă americană a distrus o dronă iraniană în Strâmtoarea Ormuz

De asemenea, Pentagonul a transmis prin intermediul unui comunicat că nava USS Boxer a luat „măsuri defensive” împotriva unei drone, dar nu a menționat dacă aceasta aparținea Iranului.

I want to apprise everyone of an incident in the Strait of Hormuz today, involving #USSBoxer, a U.S. Navy amphibious assault ship. The BOXER took defensive action against an Iranian drone.... pic.twitter.com/Zql6nAUGxF