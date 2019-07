Mare Britanie ar putea interzice șoferilor începători să conducă pe timp de noapte

Oficialii iau în considerare implementarea unui sistem gradual de obținere a permisului pentru a restricționa șoferii începători, a anunțat Departamentul de Transport (DfT). Mișcarea este luată în considerare în contextul în care datele arată că unul din 5 șoferi este implicat în accidente la mai puțin de un an de la obținerea permisului.Pe lângă interdicția de a circula noaptea, DfT susține că sistemul ar putea avea și alte restricții, precum o perioadă minimă de învățare și interdicția de a circula cu pasageri sub o anumită vârstă. DfT nu a menționat cât timp ar fi șoferii nevoiți să respecte aceste reguli, după obținerea permisului.Planul DfT de Acțiuni pentru Siguranța Rutieră va fi publicat vineri.Schemele de obținere gradată a permisului există și în alte colțuri ale lumii, precum New York, California, Ontario, British Columbia, News South Walea și în Suedia.