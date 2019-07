Reuniune a miniștrilor de Finanțe din cele mai puternice şapte economii ale planetei, pe fondul tensiunilor provocate de taxarea giganţilor din domeniul internetului

Oficial, obiectivul reuniunii de la Chantilly, la nord de Paris, organizată sub titlul "să facem capitalismul mai echitabil", este acela de a "deschide calea între cele mai puternice şapte economii ale planetei pentru reducerea inegalităţilor şi pentru o justiţie fiscală", a explicat o sursă diplomatică franceză. În culise, însă, această reuniune pregătitoare pentru summitul şefilor de stat din G7 care va avea loc la finele lunii august la Biarritz va oferi ocazia aliaţilor SUA de a discuta cu administraţia Donald Trump despre războiul comercial care ameninţă creşterea economiei mondiale şi despre taxarea giganţilor Internetului.La o săptămână după ce Parlamentul francez a aprobat introducerea unei taxe care să vizeze marile companii din sectorul digital, decizie care a determinat SUA să declanşeze o anchetă asupra acestei taxe, ministrul francez de Finanţe, Bruno Le Maire, va avea ocazia unei reuniuni tete-a-tete cu secretarul Trezoreriei SUA, Steven Mnuchin. Cu această ocazie oficialul francez va încerca să reamintească omologului său american că Franţa s-a angajat să anuleze taxa GAFA în cazul în care se va ajunge la un acord mondial cu privire la taxarea giganţilor Internetului în cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD).Franţa, ţară care deţine în acest an preşedinţia G7, şi-a fixat drept obiectiv "reducerea decalajului între realitatea economică mondială şi realitatea fiscală" după apariţia în ultimele decenii a unor giganţi în domeniul digital, reuniţi sub acronimul GAFA (Google, Amazon, Facebook şi Apple). "Este nevoie de o fiscalitate pentru secolul XXI pentru modelul economic din secolul XXI", a explicat o sursă de la Bercy.Un alt dosar spinos care va figura pe agenda reuniunii de la Chantilly este proiectul de monedă virtuală Libra pe care gigantul american Facebook vrea să îl introducă, proiect care a generat numeroase îngrijorări din partea miniştrilor de Finanţe şi guvernatorilor băncilor centrale. "Ne reafirmăm voinţa de a nu lăsa o companie privată de a se dota cu mijloace de suveranitate monetară", a declarat o sursă din Ministerul francez de Finanţe.La Chantilly, miniştrii de Finanţe din G7 vor discuta, de asemenea, despre succesorul lui Christine Lagarde în fruntea Fondului Monetar Internaţional, după candidatura acesteia la Banca Centrală Europeană. Conform unei tradiţii nescrise, care datează de la înfiinţarea Băncii Mondiale şi a Fondului Monetar Internaţional, în fruntea BM a fost numit un american, iar europenii au desemnat persoana de la şefia Fondului Monetar Internaţional.G7 este o organizaţie a statelor puternic industrializate din care fac parte: Statele Unite (SUA), Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia şi Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord.