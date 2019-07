Oamenii cer demisia unui guvernator din Puerto Rico, după dezvăluirea unor mesaje private ale acestuia

Duminică un bărbat a țipat la microfon: "Te vom da afară", în timp ce alți protestatari strânși în fața vilei guvernatorului din Old San Juan scandau: "Ricky dă-ți demisia!"Protestatarii spun că se simt jigniți și înșelați. Mulți cred că aceste mesaje din chat indică semne de corupție și că guvernatorul le-a încălcat încrederea.Centrul pentru Journalism de investigație a publicat aproape 900 de pagini de mesaje din grupul privat via Telegram. Discuțiile dintre guvernator și cei din cercul său privat arată o atitudine răzbunătoare a acestuia, inclusiv atacuri la adresa jurnaliștilor prin discreditarea poveștilor lor și amenințări cu închisoare la adresa opozanților politici. Comentariile includ de asemenea termeni jignitori la adresa femeilor, de exemplu cei referitori la purtătorul de cuvânt al Consiliului Orașului New York, Melissa Mark-Viverito, și mesaje homofobe referitoare la cântărețul Ricky Martin.Într-o conversație despre board-ul federal responsabil cu gestionarea crize financiare din Puerto Rico, Rossello a scris: "Dear Oversight Board, Go F*** Yourself."În chait, Christian Sobrino Vega, directorul financiar din Puerto Rico și reprezentantul lui Rossello în board și-a exprimat frustrarea în legătură cu primarul Carmen Yulín Cruz, afirmând că ar vrea să o împuște."Mi-ai face o mare favoare", a răspuns guvernatorul.Sobrino Vega și secretarul de stat Luis Rivera Marin, un alt participant la chat, au demisionat. Rossello a anunțat că nu are de gând să își dea demisia.Mesajele au fost publicate în aceeași săptămână în care cei de la FBI au arestat doi foști oficiali din administrația lui Rossello, în cadrul unei anchete de corupție.