Departamentul Apărării din Australia a încheiat un contract cu o firmă americană inclusă pe lista neagră a guvernului SUA pentru corupție și dare de mită

Statul australian a încheiat un contract anul trecut cu firma americană Lock N Climb pentru scări speciale, utilizate în întreținerea navelor aeriene, în valoare de 25.000 de dolari. Contractul a fost câștigat printr-un proces limitat de licitație, așa că alte firme ar fi întâmpinat obstacole pentru a intra în competiție.Guardian Australia a dezvăluit că firma este inclusă pe lista neagră de către SUA și nu poate lucra cu agențiile guvernamentale americane. Un ofițer aflat sub acoperire a prins momentul când președintele companiei a oferit mită unor oficiali dintr-o bază aeriană din Oklahoma, potrivit documentelor din tribunalul american. Sumele erau oferite pentru a asigura poziția firmei ca furnizor de echipamente a bazei respective.Australia susține că are o politică de toleranță zero față de acțiunea de dare de mită și face parte din convenția OECD anti-mită.Este a doua oară într-un an când iese la iveală o înțelegere de afaceri a Australiei cu firme suspectate de practici corupte. Acum câteva luni, Guardian Australia a dezvăluit că Departamentul de Externe și Comerț a oferit sute de milioane de dolari prin contracte pentru ajutoare străine către Sinclair Knight Merz, o firmă despre care Banca Mondială a descoperit că a oferit mită în mod sistematic oficialilor din sud-estul Asiei.