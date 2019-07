FOTO Rusia: Cea mai neobișnuită plajă din lume este un ghețar. La soare, la 32 de grade, în cel mai mare oraș construit pe permafrost

O adevărată bijuterie se ascunde în Republica Iacuția din Siberia, într-o vale la aproximativ 100 de kilometri de Iakutsk, înconjurată de o pădure virgină de pin și pajiști verzi luxuriante.

Ghețarul Bulus acoperă peste 1.000 de hectare și datorită zecilor de metri de permafrost de dedesubt, gheața nu se topește nici măcar în verile toride.

Astfel, localnicii spun că ghețarul Bulus este un loc fantastic de a fi în mijlocul verii, când temperaturile sar de 32 de grade.

The world’s most unusual beach is a glacier in Russia’s Kingdom of Permafrost. Today it's +32C in Yakutsk, the world’s coldest city, and locals escape heatwave like true Siberians - by chilling on ice https://t.co/esUsHYveQg pic.twitter.com/mEfO5YJI1j