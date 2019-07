Erdogan spune că Trump nu este favorabil impunerii de sancțiuni Turciei în legătură cu S-400

Erdogan a declarat că președintele Donald Trump nu este favorabil sancțiunilor, chiar dacă acestea sunt susținute de unii oficiali de la Washington."Nu cred că Trump gândește la fel ca ceilalți aflați sub conducerea sa", a spus președintele turc.Trump și-a manifestat simpatia față de Turcia în cursul unei întrevederi cu Erdogan, ce a avut loc luna trecută la summitul G20 de la Osaka, afirmând că Ankara a achiziționat sistemul antibalistic și antiaerian S-400 din Rusia, deoarece administrațiile precedente de la Casa Albă au refuzat să furnizeze Turciei sistemul american Patriot.Erdogan a subliniat că președintele american are "autoritatea să anuleze ori amâne CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, n.red.)", făcând referire la sancțiunile impuse de SUA țărilor care achiziționează echipamente militare din Rusia.Președintele de la Ankara a mai adăugat că Turcia va primi ultimele componente pentru sistemul antibalistic și antiaerian S-400 în luna aprilie a anului viitor.