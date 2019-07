Rouhani susține că Iranul este pregătit să discute SUA, dacă Washingtonul elimină sancțiunile

"Întotdeauna am crezut în discuții ... dacă vor elimina sancțiunile, vor pune capăt presiunii economice și vor reveni asupra acordului, suntem gata să purtăm astăzi discuții cu America, chiar acum și oriunde", a afirmat președintele iranian.Pe de altă parte, Trump, în pofida apelurilor sale la tratative cu liderii iranieni, a declarat recent că sancțiunile impuse Iranului de SUA vor fi în curând înăsprite "în mod substanțial"."Iranul desfăşoară de mulţi ani activităţi secrete de îmbogăţire a uraniului, încălcând în totalitate Acordul teribil de 150 de miliarde de dolari elaborat de John Kerry şi de Administraţia Barack Obama.Să ne amintim că acest Acord urmează să expire într-un număr scurt de ani. Sancţiunile vor fi intensificate curând, substanţial!", a afirmat Donald Trump prin Twitter.Relaţiile Statelor Unite cu Iranul sunt tensionate din cauza sancţiunilor impuse de Administraţia Donald Trump după retragerea din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Teheranul. Preşedintele SUA vrea limitarea activităţilor nucleare şi balistice iraniene.Agerpress a transmis ieri că Franţa, Marea Britanie şi Germania, cele trei semnatare europene ale acordului din 2015 asupra programului nuclear iranian, au îndemnat duminică la "oprirea escaladării tensiunilor şi la reluarea dialogului", potrivit unui comunicat comun, citat de AFP şi Reuters."Suntem îngrijorate de riscul ca acordul din 2015 să fie reziliat, sub presiunile sancţiunilor impuse de SUA şi în urma deciziei Iranului de a nu mai aplica mai multe dintre dispoziţiile centrale ale acordului", notează Parisul, Londra şi Berlinul."Ţările noastre sunt profund îngrijorate de atacurile la care am asistat în Golful Persic şi dincolo de el, precum şi de deteriorarea securităţii în regiune. Credem că a venit momentul să acţionăm în mod responsabil şi să căutăm mijloace pentru a opri escaladarea tensiunilor şi a relua dialogul", se spune în comunicat.Pentru Franţa, Marea Britanie şi Germania, "riscurile sunt atât de importante încât este necesar ca toate părţile implicate să ia o pauză şi să ia în calcul consecinţele posibile ale acţiunilor lor".