Trump le transmite mai multor politicieni democrați că ar trebui să se întoarcă în țările de origine, să rezolve acolo problemele guvernului

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 July 2019

....and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 July 2019

"Ar trebui să vă grăbiți", le-a transmis Trump.Președintele nu și-a numit țintele, însă acestea sunt Alexandria Ocasio-Cortez din New York, Ayanna Pressley din Massachusetts, Rashida Tlaib din Michigan și and Ilhan Omar din Minnesota. Doar Omar, care este din Somalia, nu s-a născut în SUA. Pressley este afro-americană, părinții lui Tlaib sunt imigranți palestinieni, iar Ocasio-Cortez este din New York, dintr-o familie care a emigranti din Puerto-Rico.Tlaib a răspuns, susținând că Trump trebuie demis din funcție.Ocasio-Cortez a declarat: "țara de unde vin și țara față de care am jurat credință este America".Omar l-a numit pe Trump "cel mai rău, corupt și incapabil președinte" pe care l-am văzut vreodată.Pressley a afirmat: "Așa arată rasismul. Noi reprezentăm democrația."Bernie Sanders a fost unul dintre politicenii care au numit acest atac o formă de rasism."Când spunc că președintele e rasist, despre asta vorbesc", a adăugat senatorul din Vermont.Justin Amash, congresman din Michigan care a părăsit partidul republican din cauza opoziției sale față de Trump, a spus că remarca lui președintelui a fost "rasistă și dezgustătoare".Nihad Awad, director executiv la nivel național al Consiliului pentru relații americano-musulmane a afirmat Dacă Trump "ar fi țipat același lucru la o femeie musulmană într-un supermarket Walmart sr fi putut să fie arestat".Conflictele celor patru cu purtătorul de cuvânt Nancy Pelosi cauzate de diferențele de opinie în contextul crize umanitare de la graniță și de reticența lui Pelosi de a începe procedurile de impeachment, sunt deja cunoscute publicului. Ocasio-Cortez a declarat pentru Washington Post că Pelosi este "lipsită de respect, izolând femeilee de culoare alese recent".Vineri Trump i-a luat apărarea lui Pelosi, spunând că aceasta nu este rasistă.Într-un mesaj postat pe Twitter duminică, președintele a scris că "este interesant să vezi cum politicieni progresiști de gen feminin din partidul democrat, care vin din țări în care guvernele sunt un dezastru total, cele mai rele, corupte și inepte din toată lumea (asta dacă au guverne), spun acum oamenilor din SUA, cea mai grozavă, puternică națiune din lume, cum ar trebui să funcționeze guvernnul său"."De ce nu se întorc înapoi să ajute la rezolvarea problemelor criminalității de acolo", a întrebat Trump. "Apoi pot veni să ne arate cum se face. Locurile astea au nevoie de voi repede, trebuie să vă grăbiți."Pelosi a răspuns afirmând că Trump a arătat că planul său de a face "America grozavă din nou" este de fapt un plan de a face "America albă din nou".