O cântăreață de muzică pop din Japonia a dat în judecată Guvernul pentru că nu protejat-o de un fan care a înjunghiat-o de 60 de ori

Mayu Tomita, o cântăreață de muzică pop din Japonia a fost înjunghiată în mai 2016 de 60 de ori de un fan care a urmărit-o. Acum, la trei ani de la nefericitul eveniment, Tomita dă în judecată Guvernul pentru că „nu au făcut suficient de multe demersuri pentru a o proteja”. Mayu Tomita a fost atacată de Tomohiro Iwazaki în timp ce mergea în locul unde urma să se țină un concert, mai exact într-o suburbie a orașului Tokyo. Potrivit avocatului său, vedeta are acum atacuri provocate de tulburarea de stres post-traumatic și are probleme și cu vederea, scrie The Independent Tomita a intentat miercuri un proces la Tribunalul Districtual din Tokyo pentru a solicita despăgubiri de 76 milioane de yeni (561.336 de lire sterline) atât din partea Guvernului metropolitan din Tokyo, cât și a fostului său agent și a atacatorului său.Înainte de atac, cântăreața a depus plângere la poliție. Ea a declarat atunci că a primit 140 de comentarii de la Tomohiro Iwazaki, inclusiv amenințări cu moartea, asta după ce i-a respins cererea de căsătorie și i-a dat înapoi darurile pe care fanul i le trimisese, printre care un ceas și cărți.Cu mai puțin de două săptămâni înainte de a avea loc atacul, cântăreața și-a exprimat preocupările legate de siguranța sa la poliție. Oamenii legii nu au luat nicio măsură deoarece, potrivit spuselor lui Tomita, aceștia au considerat că Iwazaki nu reprezintă o amenințare directă.În timpul procesului lui Iwazaki, martorii au declarat că acesta a strigat „ar trebui să mori, să mori, să mori", în timp ce a înjunghiat-o pe vedetă de zeci de ori în piept, gât, brațe și spate, dar avocații apărării au susținut că acesta nu avea nicio intenție să o omoare. Tomita a rămas inconștientă și în stare critică după atac. Potrivit avocatului ei, Masato Takahashi, de atunci are probleme cu vederea și suferă de tulburare post-traumatică.„Nu există vreo zi de la atac în care să nu mă gândesc la ce s-a întâmplat”, a declarat vedeta. „Voi continua lupta în speranța că acest proces va ajuta la prevenirea unor eventuale incidente viitoare și la salvarea viitoarelor victime", a adăugat ea.În urma atacului, cântăreața este parțial oarbă și nu își poate mișca degetele de la o mână. De asemenea, Tomita încă mai are nevoie de intervenții chirurgicale reconstrucitve și are în continuare probleme cu mâncatul și nu mai poate cânta.Atacatorul ei a fost condamnat în februarie 2017 la 14 ani și jumătate de închisoare.