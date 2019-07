LIVEVIDEO FOTO Ziua Franței: Macron îi va primi la un dineu pe Merkel și Juncker la Palatul Élysée

Președintele francez Emmanuel Macron va primi duminică la prânz la Elysee, cu ocazia Zilei Naționale, inclusiv pe cancelarul german Angela Merkel și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Theresa May, premierul demisionar al Marii Britanii, va fi înlocuită la ceremonii de vicepremierul său, David Lidington, în contextul în care pe 24 iulie trebuie să cedeze locul succesorului ei, după votul membrilor partidului Conservator pentru a-i departaja pe cei doi candidați, Boris Johnson și Jeremy Hunt. Tradiționala paradă de 14 Iulie va fi plasată sub semnul cooperării militare europene.

O defilare sub semnul cooperării militare europene

Tradiționala defilare de 14 Iulie marchează căderea Bastiliei în 1789, care este văzută drept începutul simbolic al Revoluţiei franceze și sfârșitul monarhiei absolute, va fi plasată sub semnul cooperării militare europene. Cele nouă țări care participă alături de Franța în Inițiativa Europeană de Intervenție, născută acum un an la inițiativa lui Macron, cu scopul de a dezvolta ”cultură strategică comună” vor fi reprezentate la paradă de: Belgia, Regatul Unit, Germania, Danemarca, Olanda, Estonia, Spania, Portugalia și Finlanda.

La sfârșitul paradei militare, șeful statului îi va primi la prânz pe președinții Finlandei, Saulii Niinesto, Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, Estoniei, Kerti Kaljulaid, potrivit listei transmise de președinție vineri. De asemenea, vor participa cancelarul Angela Merkel, premierul Olandei, Mark Rutte, și cel al Belgiei, Charles Michel, cât și președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, precum și miniștrii Apărării Spaniei, Margarita Robles, și Danemarcei, Trine Bramsen.

Today is #BastilleDay! \uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 This year in the \uD83C\uDDF5\uD83C\uDDED, we pay tribute to the Notre Dame Cathedral which is now being rebuilt. This photo by photographer Etienne Daumas shows the Patrouille de France flying over the cathedral during the 2017 French National Day military parade. #14Juillet pic.twitter.com/cO51wmSiU4