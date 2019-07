FOTO VIDEO Imensă pană de curent în New York: Vestul Manhattan-ului, inclusiv Times Square, a fost lăsat în întuneric

O imensă pană de curent care a durat câteva ore a afectat sâmbătă noapte o parte din Manhattan, lăsând în întuneric stațiile de metrou și centrul turistic Times Square și blocând lifturile, relatează AFP.

În vestul Manhattan-ului, aproximativ 73.000 de consumatori au fost privați de electricitate la începutul serii, a spus într-o scurtă declarație de presă, CEO-ul companiei Con Edison, John McAvaoy, care nu a specificat cauza incidentului, evocând o ”perturbare semnificativă”.

În aşteptarea restabilirii curentului electric, regia de transport MTA a solicitat călătorilor să evite staţiile subterane din Manhattan, ceea ce înseamnă aproape întreaga reţea a metroului new-yorkez, scrie Agerpres, citând AFP și dpa.

Police are directing passengers to leave the subway station at Columbus Circle due to the Manhattan power outage, according to @marydal23. pic.twitter.com/rvOdW9euNz — NBC News (@NBCNews) July 13, 2019

Pompierii au informat că au răspuns unui număr mare de solicitări de intervenţii, în special din partea persoanelor blocate în lifturi.

Fiind vorba de o pana completă de curent într-o zonă în care se găsesc teatrele de pe Broadway şi Hell's Kitchen din partea de vest a Manhattanului, semafoarele au încetat să funcţioneze iar panourile publicitare gigantice din Times Square s-au stins.

Add Hell’s Kitchen to the #blackout list. Here you see a man helping direct traffic on 43rd and 10th Ave. @ConEdison #NYCblackout pic.twitter.com/wZGY6uhrZf — Ethan Harp (@EthanHarpNews) July 13, 2019

New York a devenit rapid scena unor idei generate de acest incident. La câteva minute după stingerea luminilor, mai multe scene improvizate au fost organizate pe străzi. Trecătorii au încercat să reglementeze circulaţia în timp ce trupa de comedie muzicală 'Hadestown' şi o corală care avea spectacol la prestigioasa Carnegie Hall şi-au continuat spectacolele pe trotuar.

Ironie a sorţii, pana de curent s-a produs în ziua aniversării 'Blackout', întreruperea pe scară largă a furnizării de curent electric care a afectat aproape în întregime metropola în 1977. La acel moment, în plină criză economică, New York-ul a devenit scena jafurilor şi a vandalizărilor, aproximativ o mie de magazine fiind sparte. Curentul a fost restabilit atunci după 25 de ore.

Alte două pene masive de curent au mai afectat New York-ul: în 1965 şi, respectiv, în 2003.