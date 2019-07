Trump îi urează "cele bune" fostului ambasador britanic şi crede că nu l-a ofensat pe el​

"Îi urez cele bune ambasadorului britanic. Mi-au spus unii oameni (...) că el a afirmat de fapt lucruri bune despre mine. Se referea la alţi oameni", a declarat vineri Donald Trump, potrivit Huffington Post şi Yahoo News, citate de Mediafax.Anterior, Donald Trump l-a catalogat drept "foarte prost" pe ambasadorul Marii Britanii la Washington, Kim Darroch. Pe fondul polemicilor, ambasadorul britanic a demisionat. "Ambasadorul sonat pe care Marea Britanie l-a impus Statelor Unite nu este o persoană de care să fim încântaţi, este un tip foarte stupid. Ar trebui să vorbească în ţara sa, cu premierul Theresa May despre eşecul negocierilor pe tema Brexit, nu să se supere de criticile mele referitoare la modul deficitar în care a fost gestionat dosarul", a transmis Donald Trump marţi prin Twitter.Jeremy Hunt, ministrul britanic de Externe, a catalogat drept "lipsite de respect" afirmaţiile preşedintelui SUA, Donald Trump, despre ambasadorul Marii Britanii şi despre premierul Theresa May. "Prietenii vorbesc sincer, iar eu aşa voi face: aceste comentarii sunt lipsite de respect şi greşite faţă de premierul nostru şi faţă de ţara noastră. Diplomaţii americani îi transmit opiniile private secretarului de Stat Mike Pompeo, aşa fac şi ai noştri! Spuneţi că alianţa Marea Britanie / SUA este cea mai mare din istorie şi sunt de acord, dar aliaţii trebuie să se trateze reciproc cu respect, aşa cum Theresa May a procedat mereu cu dumneavoastră. Ambasadorii sunt numiţi de Guvernul britanic, iar, dacă eu voi deveni prim-ministru, ambasadorul actual va rămâne în funcţie", a declarat, prin Twitter, Jeremy Hunt, ministrul britanic de Externe şi candidat pentru funcţiile de lider al Partidului Conservator şi de prim-ministru britanic.Guvernul Theresa May semnalase că îl susţinea pe ambasadorul britanic de la Washington, deşi acesta a numit "ineptă" Administraţia Donald Trump, lucru care a atras furia liderului de la Casa Albă.