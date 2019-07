UPDATE Scandalul Epstein: Ministrul Muncii Alexander Acosta a demisionat

"L-am sunat pe președinte în această dimineață pentru a-i spune că eu consider că a demisiona este cel mai bun lucru de făcut", a declarat Acosta, de la Casa Albă, alături de Donald Trump. "Alex Acosta a fost un foarte bun ministru al Muncii", a comentat președintele american.Lui Acosta i se reproșează de mai multe zile că în 2008, când era procuror federal în Florida, a negociat un acord în justiție considerat prea favorabil lui Epstein.Acest bogat investitor în fonduri speculative a fost din nou pus sub acuzare luni, la New York, pentru exploatarea sexuală a zeci de minore și riscă până la 45 de ani de închisoare.Ori Epstein, care a avut relații relații de prietenie cu personalități precum Donald Trump, Bill Clinton sau prințul Andrew, fiul reginei Elisabeta a II-a, a fost vizat de acuzații asemănătoare în Florida, în urmă cu un deceniu.Acordul negociat de procurorii din subordinea lui Acosta a evitat la acea vreme un proces împotriva lui Jeffrey Epstein, cu condiții extrem de favorabile pentru efectuarea pedepsei de 13 luni de închisoare.