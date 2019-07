Marea Britanie: Boris Johnson-Jeremy Hunt - cine sunt ei, care le sunt programele și cine va câștiga?

Conservatorii britanici Boris Johnson şi Jeremy Hunt, rivalii candidaţi la funcţia de premier, s-au confruntat marţi într-o dezbatere televizată aprinsă, cu două săptămâni înainte de deciderea numelui câştigătorului, transmite Reuters.





Cu Boris Johnson în fruntea cursei pentru ocuparea postului de premier, celor doi candidaţi li s-a solicitat în repetate rânduri să dovedească că vor scoate Marea Britanie din Uniunea Europeană pe 31 octombrie şi că vor proteja economia britanică de un Brexit fără acord, citează Agerpres.





Boris Johnson a refuzat să menționeze dacă își va prezenta demisia în cazul în care Marea Britanie nu va părăsi Uniunea Europeană, actuala dată limită privind ieșirea din Blocul comunitar. Întrebarea i-a fost adresată de contracanditul său Jeremy Hunt, în cadrul unei dezbateri televizate. "Consider că este foarte, foarte important să nu luăm în considerare nicio circumstanță în care am eșua în a ieși din UE la 31 octombrie", a declarat Johnson.

Cei 160.000 de membri ai Partidului Conservator britanic încep să voteze prin corespondenţă pentru a-şi alege liderul... şi pe viitorul prim-ministru. Ei trebuie să îi departajeze pe cei doi candidatţi până pe 22 iulie. Câștigătorul va fi desemnat prim-ministru pe 24 iulie.



Situație familială: de două ori divorțat, patru copii legitimi, unul sau doi în afara căsătoriei, trăiește în concubinaj cu Carrie Symonds, în vârstă de 31 de ani.Pregătire profesională: Eton, OxfordProfesie iniţială: jurnalistCarieră politică: deputat conservator (2001-2008), primarul Londrei (2008-2016), ministrul Afacerilor Externe (2016-2018).Puncte forte: campionul Brexitului, carismatic, popular printre activiștii ToryPuncte slabe: acuzații de minciună, lipsă de seriozitate, viață personală dezorganizatăStrategie pentru Brexit: să forțeze mâna UE pentru a renegocia un acord, în caz contrar o ieşire brutală ("no deal") pe 31 octombrie, "orice s-ar întâmpla".Alte promisiuni: reduceri de impozite pentru cei mai mari contribuabili, repunerea în discuţie a proiectelor TGV spre nord și a treia pistă la aeroportul Heathrow, eliminarea impozitelor pe băuturi îndulcite.Suporteri: cei mai duri partizani ai Brexitului precum Iain Duncan Smith, Dominic Raab sau Jacob Rees-Mogg, precum și majoritatea celorlalți candidați învinşi în alegerea liderului conservator care s-au poziţionat în urma lui, printre care se numără Matt Hancock, Sajid Javid și Andrea Leadsom.el este preferat de 74% dintre activiștii conservatori, potrivit unui sondaj YouGov.Situaţie familială: căsătorit cu o chinezoiacă, Lucia Guo, 3 copiiPregătire profesională: Charterhouse, OxfordProfesie iniţială: antreprenorCariera politică: deputat conservator (2005-2010), ministrul Culturii (2010-2012), ministrul Sănătății (2012-2018), ministrul Afacerilor Externe (din 2018).Puncte forte: un om al dorelor şi al consensului, solidă experiență ministerială, fiabilitatePuncte slabe: a votat pentru menţinerea în UE la referendumul din 2016, suspectat de lipsa de convingere cu privire la Brexit, profil tehnocratic prea apropiat de al Theresei May, lipsă de carismăStrategia pentru Brexit: redeschiderea negocierilor cu UE, chiar dacă aceasta înseamnă amânarea termenului de 31 octombrie, "o scadenţă falsă". În caz contrar, pregătirea unui "no deal", în ciuda tuturor, dar cu "o inimă largă".Alte promisiuni: scăderea impozitului pe profit la 12,5%, creșterea bugetului de apărare, revenirea la interdicția de vânătoare cu câini.Suporterii: majoritatea moderaţilor pro-europeni din Partidul Conservator, cum ar fi David Lidington, numărul doi în guvern, Amber Rudd, Ruth Davidson, Nicholas Soames, dar și miniștrii pro-Brexit Liam Fox și Penny Mordaunt.Șanse de victorie: outsider, este susținut doar de 26% dintre militanții conservatori, potrivit YouGov. (Le Figaro-preluare Rador)