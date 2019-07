Jeremy Corbyn cere un nou referendum pentru Brexit și anunță că va vota pentru rămânerea în UE

"Indiferent de cine va fi noul premier, va trebui să aibă curajul să confrunte acordul sau lipsa unui acord (de divorț cu UE) unui vor popular", a scris Jeremy Corbyn, într-o scrisoare adresată membrilor Partidului Laburist."În aceste circumstanțe, vreau să afirm clar că Labour va face campanie pentru menținerea (în UE) în fața unui +No deal+ sau a unui acord conservator care nu protejează economia și locurile de muncă", a adăugat el.Corbyn a subliniat că partidul său a încercat să propună un compromis bazat pe menținerea țării într-o uniune vamală strânsă - sinonim cu o politică comercială și vamală comună - și o "o relație puternică în cadrul pieței unice" dar premierul Theresa May a refuzat.May a susținut întotdeauna ieșirea din uniunea vamală și din piața unică pentru a permite țării sale să încheie acorduri comerciale cu terțe țări și să limiteze imigrația europeană.Confruntată cu o triplă respingere de către deputați a acordului pe care l-a negociat cu Bruxellesul în noiembrie, a încercat să întindă o mână laburiștilor, la jumătatea lui aprilie. Dar, o lună mai târziu, aceștia din urmă au întrerupt discuțiile. În fața impasului privind Brexitul, May a a fost constrânsă să-și anunțe demisia, trei săptămâni mai târziu.Doi candidați sunt în cursă pentru a o înlocui în fruntea partidului Conservator și a guvernului: fostul șef al diplomației Boris Johnson și actualul titular al portofoliului, Jeremy Hunt. Ei vor fi departajați prin votul a 160.000 de membri ai Conservatorilor, rezultatul urmând să fie anunțat în 23 iulie.Johnson, considerat favorit, este partizanul unei poziții dure în fața Bruxellesului și nu exclude o ieșire fără acord.În scrisoarea de marți, Corbyn că "niciun rezultat asupra Brexitului" nu permite "salvarea locurilor de muncă, a drepturilor lor și a nivelului de viață" al britanicilor. Acesta a cerut din nou organizarea de alegeri parlamentare pentru a pune capăt la "nouă ani de austeritate" care au condus la "o țară devastată de inegalități și de creșterea sărăciei".