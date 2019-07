Raport ONU: Asasinatele cauzează "cu mult mai multe morți în lume decât conflictul armat și terorismul"

Un nou studiu realizat de Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) arată faptul că America Centrală este cea mai periculoasă regiune din lume pentru a locui, rata omuciderilor ajungând în unele zone și la 62.1 de cazuri la fiecare 100.000 de persoane, scrie UN News Cele mai sigure locații sunt în Asia, Europa și Oceania, unde rata crimelor este de 2.3, 3.0 și 2.1, sub media globală de 6.1, potrivit studiului global publicat în acest an. Cu o rată de 13.0, rata omuciderilor din Africa este mai mică decât cea a Americii (17.2).Un element constant de la începutul acestui secol îl reprezintă legătura dintre crima organizată și morțile violente, scrie în raport. Dacă luăm în considerare numai asasinatele, acestea reprezintă 19% dintre toate omuciderile din anul 2017 și au cauzat "cu mult mai multe morți în lume decât conflictul armat și terorismul, împreună", a declarat Yury Fedotov, director executiv al UNODC.Studiul arată și că, în timp ce pentru copiii sub vârsta de 9 ani nu există diferențe foarte mari în ceea ce privește numărul victimelor în funcție de gen, în celelalte categorii de vârstă peste 50% dintre victime sunt bărbați. În toate regiunile, probabilitatea ca băieții să devină victime crește cu cât aceștia înaintează în vârstă, iar categoria în care riscurile sunt cele mai crescute este cea de 15-29 de ani.În raportul UNODC sunt identificați mai mulți factori care cauzează acestă problemă, în plus față de crima organizată. Aceștia includ armele de foc, drogurile, alcoolul, inegalitatea, șomajul, instabilitatea politică și stereotipurile de gen. De asemenea, studiul subliniază importanța investițiilor în sectorul public, mai ales în domeniul educației. Conform raportului, rețelele crimei organizate ar putea fi eliminate cu ajutorul politicilor care au "ținte precise". Printre acestea s-ar afla măsuri care au ca scop stabilirea unei relații de încredere între poliție și cetățeni, sau programe de reabilitare pentru cei deja aflați în interiorul unei bande.Deși rata globală a crimelor a scăzut, din cauza creșterii populației, studiul UNODC dezvăluie că numărul acestora a crescut de la 400.000, în 1992, la peste 460.000 în 2017.