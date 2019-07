Lovitură dură pentru Erdogan: Fostul vicepremier Ali Babacan demisionează din AKP și ar putea forma un nou partid împreună cu ex-președintele Abdullah Gül

Babacan, despre care analiștii spun că are intenția să creeze o nouă facțiune politică, a declarat că a depus demisia la conducerea Partidului Justiției și Dezvoltării (AKP, islamo-conservator), la a cărui lansare a participat în 2001."În acești ultimi ani, divergențe profunde s-au născut între măsurile luate în numeroase domenii și valorile, ideile și principiile în care credeam", a declarat Babacan, într-un comunicat."În condițiile actuale, Turcia are nevoie de o nouă viziune pentru viitorul său. Țara noastră are nevoie de analize juste în toate domeniile, de planuri și programe regândite", a adăugat el.Această demisie, o lovitură dură pentru președintele turc, intervine la mai puțin de o lună după înfrângerea AKP la alegerile municipale din Istanbul, cel mai usturător eșec sufert de Erdogan după ce partidul său a ajuns la putere, în 2002.Anunțul lui Babacan, una dintre figurile cele mai respectate în mediile economice din Turcia, intervine de asemenea după demiterea bruscă a guvernatorului băncii centrale a Turciei, prin decret prezidențial.Potrivit presei turce, Babacan, fost ministru al Economiei, șef al diplomației și apoi vicepremier până în 2015, se pregătește să formeze în toamnă propriul său partid, împreună cu un fost președinte, Abdullah Gül.Un al membru de marcă al AKP, fostul premier Ahmet Davutoglu, ar avea și el în vedere, potrivit presei, formarea unui nou partid, semn a disensiunilor din cadrul partidului prezidențial, după 17 ani de regim sub semnul lui Erdogan.