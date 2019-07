Antonis Samaras: "Tsipras a demonstrat că stânga populistă radicală nu oferă soluții" - Interviu La Razon

Fostul "premier" și actual deputat al Parlamentului elen recunoaşte că dreapta, în mâinile Noii Democrații, va câștiga duminică alegerile anticipate într-un mod spectaculos, fără a fi nevoie de coaliții.





În 2015, în ultimul interviu acordat ziarului nostru, fostul "premier", Antonis Samaras avertiza noul guvern al premierului Alexis Tsipras: "Populismul este o boală care aduce întotdeauna dezastru". El mărturisea că Tsipras "l-a dezamăgit profund" cu "populismul pe care îl reprezintă".







Astăzi, fostul prim-ministru și actual deputat în Parlamentul elen spune într-un interviu pentru La Razon că este mult mai optimist cu privire la viitorul Greciei și este convins că actualul lider al partidului său, Noua Democrație, va fi numit, fără îndoială, următorul prim-ministru al Greciei, citează Rador.. Kyriakos Mitsotakis a fost ministru în timpul guvernului său. Mitsotakis s-a aflat în fruntea polemicii legate de portofoliul Reformei Administrative și guvernul electronic.





Reporter: Ce așteptați de la alegerile anticipate din Grecia în această duminică? Alegerile, avansate de premierul Alexis Tsipras, după ce a fost înfrânt în Europa, reprezintă un pas bun pentru viitorul grecilor?





Antonis Samaras: Avem nevoie de un obiectiv, un scop clar pentru o mai mare uniune politică. Uniunea Europeană a parcurs un drum lung din 2010 sau chiar aș spune că din 2013. Sunt sigur că toată lumea acordă prioritate solidarității și coeziunii. Totuşi, deși toți suntem de acord asupra a ceea ce trebuie să facem, există un consens mai mic asupra modului de a face acest lucru. Trebuie să elaborăm strategii clare pentru a face față problemelor durabile și provocărilor fără precedent.







Avem un record foarte bun în construirea unui consens. De data aceasta, trebuie să ne îmbunătățim istoricul în spiritul și viziunea viitorului; prin competitivitate, accentuarea reformelor prin intermediul Uniunii noastre, securitatea energetică, eficiența energetică, controlul frontierelor noastre externe și securitatea internă a cetățenilor noștri și politicile care vor aduce beneficii tuturor membrilor noștri; dar care în definitiv reprezintă pentru membri noştri mai săraci oportunitatea de a creşte şi a ieşi din probleme mai rapid.

Antonis Samaras: M-am luptat întotdeauna foarte tare pentru convingerile mele, atât în guvern, cât și în opoziție, atât la putere, cât și în vizorul mass-mediei, atât în Grecia, cât și în străinătate. În 2015, multe probleme au rămas "neterminate", deci am multe de făcut. Asta este tot ce pot spune, deocamdată.





interviu La Razon (preluare Rador)



***Partidul nostru, Noua Democraţie (ND), membru istoric al familiei Partidului Popular European (PPE), va câștiga spectaculos alegerile! Toate estimările din sondaje arată că ND va câștiga în mod clar o majoritate parlamentară. În zilele următoare, președintele partidului nostru, Kyriakos Mitsotakis, va fi numit prim-ministru, cu un mandat puternic din partea poporului grec.Antonis Samaras: În ianuarie 2015, Noua Democrație a pierdut în faţa unui val exorbitant de minciuni populiste și promisiuni false. Deși, chiar și atunci, am reușit să ne menținem baza electorală. În cei doi ani și jumătate de guvernare (din iunie 2012 până în decembrie 2014), am obținut mai mult decât orice alt guvern în ultimele decenii și am suferit cele mai puține pierderi de puncte de uzură în timpul mandatului nostru. De fapt, de la victoria noastră electorală până la înfrângerea noastră, am pierdut doar 1,83% din electoratul nostru! Cea mai mică pierdere suferită de un partid din guvern. Așa că, în ciuda înfrângerii noastre din 2015, partidul ND era încă unit, "viu și dur", un concurent viabil pentru putere, cu o bază socială solidă și un record guvernamental foarte bun. De atunci, în următorii cinci ani, mulți oameni care au votat împotriva noastră au avut ocazia să se confrunte cu realitatea și s-au întors la noi, la partidul nostru. Întreaga societate se simte disperată să scape de Syriza, iar votarea ND este, fără îndoială, cel mai bun mod de a face acest lucru ...Așa cum am spus: o majoritate parlamentară clară pentru Noua Democrație! Și o oportunitate uriaşă de a implementa un program care vizează reformele și politicile noastre, care generează creștere încă din prima zi.Absolut! Syriza a realizat ceva cu adevărat "monumental": a reunit marea majoritate a grecilor împotriva sa! Le-a dovedit câtorva milioane de oameni că stânga populistă radicală nu oferă nicio soluție, doar exacerbează poblemele nesoluționate; de asemenea, a demonstrat că populiștii de dreapta cu care Syriza a lucrat împreună au fost la fel de devastatori! Populismul se afla în centrul problemei care ne-a adus în pragul colapsului total. Populismul de stânga, cu legături strânse, și populismul de dreapta,și-au unit forțele pentru a înlătura guvernul meu la începutul anului 2015. Ulterior, populismul a decis timp de cinci ani să încerce să obstrucționeze, să submineze, să înghețe sau să anuleze toate reformele pe care le-am iniţiat în timpul anilor când ne-am aflat la guvernare și toate reformele pe care le-am lansat în anii următori. Ei s-au prezentat ca "noul val de schimbare" în politica greacă. Și s-au dovedit a fi ultimul bastion al "vechii gărzi", disperați să evite orice schimbare. Acum, înfrângerea lui va deschide calea pentru reformele care stimulează economia noastră. Și va oferi o speranță reală societății noastre.De fiecare dată când un lider al unui stat chiar a sugerat posibilitatea ca Grecia să părăsească zona euro, am spus clar: un "Grexit" nu a este o opțiune pentru mine sau guvernul meu! Am stopat conversația. Nici măcar nu am intrat într-o "discuție", fie la nivel oficial, fie neoficial. Sunt sigur că poziția mea a fost înțeleasă și apreciată ...Mişcările populare sunt în creștere și aceasta este o problemă reală pe care trebuie să o abordăm. Când oamenii aduc o problemă reală la masă, ar trebui să asculte.Când ne confruntăm cu o provocare reală, ar trebui să ne gândim la aceasta pe termen lung, nu doar pe termen foarte scurt. Când încercăm să construim un consens, ar trebui să încercăm să fim cu adevărat deschişi: să fii determinat să-i convingi pe ceilalți și ei să te convingă pe tine. Când hotărâm împreună să facem ceva în acest sens, trebuie să acționăm în mod decisiv. Fără jumătăţi de măsură. Fără conversații vagi. Fără "acuzații încrucişate". Conducerea și responsabilitatea câștigă mereu. Și, în cele din urmă, înving mereu populismul.Brexitul este ceva foarte nefericit. Regatul Unit, printre altele, a reprezentat un factor important de echilibru în clubul comunitar. Dar Uniunea noastră va birui. Poate că va deveni și mai înțeleaptă și toate cele...