ANALIZĂ Istoria și mizele conflictului Iran-SUA: atacuri teroriste, operațiuni secrete și Marele Satan

Unii dintre acești „hawks”, inclusiv consilierul președintelui pe probleme de securitate națională, John Bolton, sunt aceiași care au pledat și pentru invadarea Irakului în 2003.

Mexican standoff în Golful Persic

Statele Unite au început prin a se retrage din acordul nuclear, și-au suplimentat forțele din regiune și au lansat o serie de avertismente privind disponibilitatea lor de a merge cât de departe este nevoie pentru a opri Teheranul. Acesta a răspuns prin obișnuitul său limbaj belicos și prin acțiuni în care implicarea sa nu poate fi probată ușor, dar i se ghicește semnătura: sabotarea câtorva petroliere în Golf, atacarea unor obiective diplomatice, militare și economice americane din Irak cu tiruri de rachete și mortiere, nerevendicate de cineva, dar atribuite milițiilor șiite.

O armă nucleară iraniană este unul dintre cele mai mari coșmaruri pentru statele din regiune - în principal Arabia Saudită și Israelul, care se simt direct amenințate - și pentru comunitatea internațională. Este exact motivul pentru care Iranului i-au fost impuse sancțiuni economice severe de către comunitatea internațională.

Iranul a afirmat întotdeauna că programul său nuclear este unul civil, ba chiar ayatollahul Ali Khamenei a dat și o fatwa (edict religios) care condamnă armele nucleare; până la urmă Teheranul a acceptat să negocieze și în 2015 a semnat un acord cu marile puteri – Statele Unite, Federația Rusă, China, Franța, Germania și Marea Britanie.

Înțelegerea prevede, în mare, ridicarea sancțiunilor economice impuse Iranului în schimbul limitării activităților nucleare ale acestuia: reducerea numărului de centrifuge, a nivelului de îmbogățire a uraniului și a cantității de uraniu îmbogățit aflat în posesia Teheranului, asigurarea accesului la instalațiile iraniene pentru inspecții etc. Nu sunt interdicții definitive: pentru unele din ele acordul este valabil doar câțiva ani.

Problema - din punctul de vedere al administrației americane - nu e neapărat că Iranul nu respectă acordul, chiar dacă există și unele suspiciuni în acest sens, ci că acordul este incomplet, parțial pentru că nu răspunde în vreun fel îngrijorărilor legate de programul balistic al țării și de acțiunile acesteia în regiune, mai exact implicarea directă sau indirectă într-o serie de conflicte (Siria, Yemen) și sprijinul pentru miliții armate și grupări desemnate drept teroriste cum este Hezbollahul.

Chiar și acum, rachetele iraniene sunt capabile să lovească un număr semnificativ de ținte strategice din Orient, inclusiv câmpurile petrolifere din Peninsula Arabică și majoritatea bazelor americane din regiune; se crede însă că programul balistic al Teheranului are ca obiectiv obținerea unor rachete cu rază de acțiune mult mai mare și acesta este, de altfel, și motivul pentru care NATO a decis să instaleze scutul anti-rachetă din Europa, care are o importantă componentă la Deveselu.

Așadar, Washingtonul nu vrea doar să împiedice dezvoltarea unei arme nucleare iraniene, ci și să pună capăt ambițiilor Teheranului în domeniul balistic și să limiteze sfera de influență iraniană – ceea ce, cel puțin deocamdată, este inacceptabil pentru regimul ayatollahilor, iar de aici și disponibilitatea lor de a juca tare.

Hollywoodul a arătat de nenumărate ori că într-un „Mexican standoff” e de-ajuns un strănut ca toată lumea să înceapă să tragă, ceea ce se poate întâmpla și în criza dintre Iran și SUA, iar aici armele nu-s de jucărie și morții nu se ridică veseli atunci când regizorul strigă "Cut!”.

Să nu ne panicăm, însă, mai mult decât e cazul: da, riscul ca lucrurile să scape de sub control există, însă de-a lungul celor 40 de ani care s-au scurs de când ayatollahii au venit la putere au mai fost perioade extrem de tensionate în care s-a mers chiar și mai departe decât în aceste zile, fără a se ajunge, totuși, la război.

Turbulenții ani ’80: terorism islamic și război în Golf

Cel mai sângeros atac terorist care a vizat cetățeni americani înainte de 11 septembrie 2011 a avut loc în octombrie 1983 în Beirut. Ismail Ascari, un cetățean iranian, a detonat camionul pe care îl conducea într-o bază a pușcașilor marini americani; clădirea de patru etaje în care se aflau aceștia s-a prăbușit și 241 de militari și-au pierdut viața. Cu doar o jumătate de an înainte, un atentat sinucigaș similar vizase ambasada Statelor Unite din Beirut iar 63 de persoane, între care 17 americani, fuseseră ucise.

Iranul a fost considerat direct responsabil de atentatul de la baza pușcașilor marini de o instanță civilă din Statele Unite și de Curtea Supremă americană, care a decis în 2016 ca familiile victimelor să primească despăgubiri de două miliarde de dolari; banii au fost luați din conturile iraniene înghețate de Statele Unite.

Teroriști din grupări asociate Iranului - Jihadul Islamic, Hezbollah, partidul Da’wa - au fost implicați, în anii '80, și în alte atacuri care au vizat interesele americane. Printre acestea se numără deturnări de avioane, răpiri ale unor cetățeni americani în Liban sau atentatul cu bombă la ambasada Statelor Unite din Kuwait, în 1983.

Cu doar câțiva ani înainte, Iranul condus de șahul Muhammad Reva Pahlavi fusese unul dintre principalii aliați ai Statelor Unite din Orient. Americanii îl ajutaseră pe șah să-și consolideze puterea și să impună un regim autoritar prin lovitura de stat din 1953, orchestrată de CIA, în urma căreia a fost îndepărtat popularul premier naționalist Mohammad Mosaddegh. Legăturile au devenit și mai apropiate pe măsură ce în lumea arabă (Egipt, Siria, Irak, Libia) au venit la putere regimuri militar-revoluționare mai dispuse să coopereze cu Uniunea Sovietică decât cele pe care le înlocuiseră.

Washingtonul a sprijinit și eforturile de modernizare întreprinse de șah și i-a vândut acestuia cantități uriașe de armament care, pe hârtie, au transformat armata iraniană în cea mai puternică forță a regiunii și una dintre cele mai mari și mai moderne din lume.

Sprijinul american pentru regimul Pahlavi a contribuit la ostilitatea revoluționarilor islamiști din 1979 (cărora li se adăugau adepții lui Mosaddegh) față de Statele Unite. Atunci când Jimmy Carter a decis să-i acorde fostului șah permisiunea de a intra în Statele Unite pentru a se trata de cancer, studenții islamiști au luat cu asalt ambasada americană din Teheran și au luat ostatici zeci de diplomați și cetățeni americani; evident că totul s-a petrecut cu binecuvântarea noului regim de la Teheran.

Ostaticii au fost eliberați după mai bine de un an, dar în acel moment relațiile dintre Statele Unite (botezate de ayatollahul Khomeini „Marele Șeitan”, unde „șeitan” are semnificația de „Satană” sau „șarpe”) și Iran erau compromise. Mai mult, Khomeini și locotenenții săi au spus de la bun început că au de gând să își exporte revoluția islamistă și în alte țări musulmane, ceea ce punea în pericol interesele americanilor și ale aliaților acestora în întregul Orient Mijlociu. În fața acestei amenințări, Statele Unite și unele monarhii sunnite din Golf, în frunte cu Arabia Saudită, au mizat pe un inamic al Iranului: Irakul laic al lui Saddam Hussein, care avea revendicări teritoriale față de Iran și o ideologie incompatibilă cu cea a republicii islamice.

Baghdadul a declanșat, în 1980, un sângeros război împotriva vecinului său, care avea să dureze până în 1988 și să se soldeze cu sute de mii de morți în fiecare dintre cele două tabere. Statele Unite i-au acordat Irakului sprijin financiar, i-au furnizat informații și i-au facilitat importuri de armament, iar la un moment dat chiar au ajuns la o confruntare directă cu Iranul.

De la Axa răului la Semiluna iraniană

La scurt timp după atacurile din 11 septembrie 2001, președintele american George W. Bush a proclamat războiul global împotriva terorismului.

Patru luni mai târziu, tot într-un discurs în Congres, cel despre starea națiunii, Bush adăuga și actori statali la inamicii teroriști ai Americii - Coreea de Nord, Iran și Irak - și afirma că acestea formau, împreună, o axă a răului și aveau în comun legăturile cu rețelele teroriste și eforturile de a obține arme de distrugere în masă.

A fost începutul unei adevărate campanii propagandistice americane care avea să se încheie cu invadarea Irakului, în martie 2003 – asta în ciuda faptului că Washingtonul nu a putut să demonstreze vreodată că regimul lui Saddam Hussein ar fi avut legături cu Al Qaida. Iar dovezile prezentate înainte de invazie la ONU de secretarul de stat Colin Powell cu privire la presupusul arsenal irakian de arme de distrugere în masă au fost extrem de șubrede. De altfel, oricât au periat Irakul, americanii nu au găsit nimic.

Mulți dintre criticii Statelor Unite au fost convinși de la bun început că acestea doar căutaseră un pretext pentru a invada Irakul, explicațiile fiind diverse, în funcție de teoriile în care credea fiecare - pentru a se pune mâna pe petrolul irakian, pentru a promova agenda neo-conservatorilor din administrație, pentru că Bush ar fi vrut să se răzbune pe Saddam Hussein pentru tentativa de asasinare a tatălui său, pentru că s-a declanșat o nouă cruciadă împotriva musulmanilor etc.

Toate aceste teorii se traduc, în ochii celor care le îmbrățișează, în termeni foarte simpli: o super-putere a invadat, neprovocată, o altă țară pentru că a vrut și a putut.

O astfel de teorie este și mai plauzibilă într-o țară ca Iranul, cu tradiția sa de a privi Statele Unite ca Marele Șeitan. Pentru Iran, invazia Irakului reprezenta și un motiv serios de îngrijorare cu privire la propria sa securitate: aproape că fusese încercuit de forțele americane, prezente în Afghanistan, Oceanul Indian, Golf și Irak. În plus, fusese inclus în "axa răului”, iar prin cele două războaie declanșate după 11 septembrie, Washingtonul arătase că vremea retoricii trecuse și este gata să își nimicească adversarii odată ce i-a identificat.



Teheranul trebuia să spargă această încercuire și, în plus, să îi țină pe americani ocupați, iar terenul ideal pentru a face acest lucru era Irakul. Majoritatea populației acestei țări (aproximativ 60%) era formată din șiiți, care fuseseră persecutați în timpul dictaturii sunnitului Saddam Hussein. Islamiști șiiți irakieni (membri și lideri ai unor formațiuni ca Da’wa și Consiliul Suprem pentru Revoluție Islamică în Irak, SCIRI) fugiseră în Iran pentru a scăpa de Securitatea lui Saddam (mukhabarat), iar unii chiar luptaseră alături de forțele iraniene în timpul războiului din anii ’80.

Aceștia au devenit primii agenți de influență ai Iranului la Baghdad după căderea lui Saddam Hussein, iar pe lângă formațiunile politice, care de atunci domină viața politică irakiană, au format și o serie de miliții armate (Organizația Badr, Asa’ib Ahl al Haq, Kata’ib Hezbollah etc.) ce s-au implicat atât în conflictul inter-confesionale cu sunniții, cât și în atacurile împotriva forțelor americane. De pregătirea și înarmarea acestor miliții s-a ocupat Forța Quds, unitatea de elită a Gărzilor Revoluționare care se ocupă de operațiunile externe ale acestora. Comandantul forței Quds, Qassem Suleimani, a fost descris într-un excelent profil scris acum câțiva ani pentru The New Yorker de Dexter Filikins, drept "the most powerful operative in the Middle East today” și „the most powerful man in Iraq, without question”. El însuși se lăuda, într-un mesaj trimis generalului David Petraeus în vremea când acesta comanda forțele americane din Irak, că este responsabil de politicile iraniene în Irak, Afghanistan, Liban și Gaza.