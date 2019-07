O nouă dispută la orizont pe tema migranţilor, după ce o altă navă germană a salvat 65 de oameni în largul Libiei

O navă operată de un ONG german a anunţat vineri că a salvat 65 de oameni de pe o ambarcaţiune pneumatică în largul Libiei, provocând preocupări privind iminenţa unei noi dispute în Europa privind migranţii care traversează Mediterana, informează dpa preluat de Agerpres.





ONG-ul Sea-Eye, cu sediul în Regensburg, Bavaria, a anunţat că vasul înregistrat în Germania Alan Kurdi a luat la bord 65 de refugiaţi în apele internaţionale.

Sea-Eye susţine că a informat autorităţile relevante din Libia, Italia, Malta şi Germania despre operaţiunea sa de salvare.Un purtător de cuvânt al guvernului de la Berlin a declarat că până acum nu a fost primită o solicitare de a-i prelua pe migranţi, în timp ce un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe a afirmat că trebuie găsit un port pentru debarcarea lor şi angajate discuţii privind distribuirea lor între statele UE.Subliniind că Germania a primit 227 de oameni salvaţi pe mare anul trecut, un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a declarat: "Aceasta este o sarcină europeană, iar din acest motiv trebuie să existe mai multe state UE care se alătură în primirea lor în spiritul solidarităţii".Sea-Eye a relatat mai târziu pe Twitter că "aşa-numita gardă de coastă libiană" a sfătuit echipajul navei Alan Kurdi să acosteze în Libia. În răspunsul său, ONG-ul a precizat că este obligată de convenţiile internaţionale să-i ducă pe oamenii salvaţi într-un "loc sigur"."Este un lucru suficient de documentat că migranţii din Libia sunt expuşi traficului de fiinţe umane, torturii, muncii forţate, exploatării sexuale şi detenţiei arbitrare, iar taberele de refugiaţi sunt expuse atacurilor cu rachete", îşi justifică ONG-ul refuzul de a accepta oferta.Sea-Eye este ultimul ONG angrenat în controversa privind salvarea migranţilor în pericol pe mare. Sea-Watch, un alt ONG german, a adus 40 de oameni în portul Lampedusa din Italia duminică, împotriva dispoziţiilor autorităţilor italiene.Sea-Watch 3 a petrecut peste două săptămâni pe mare înainte ca căpitanul său, Carola Rackete, să forţeze acostarea navei. Ea a fost reţinută şi ulterior eliberată.Rackete este vizată acum de o acţiune legală în Italia şi urmează să apară marţi în instanţă, pentru a răspunde acuzaţiilor că a ajutat migraţia ilegală."Dacă se va ajunge la o punere sub acuzare, ceea ce nu anticipăm, mă voi ţine tare, pentru că mă aştept să fiu achitată cel mai târziu în timpul procedurilor tribunalului", a declarat Rackete pentru NDR.Vineri, avocatul său a mai anunţat şi că ea îi va face plângere ministrului de interne italian Matteo Salvini pentru defăimare din cauza comentariilor sale privitoare la acest caz."Am pregătit o plângere", a declarat Alessandro Gamberini. De asemenea, el l-a acuzat pe Salvini că incită la un comportament criminal. "El este cel care provoacă valuri de ură", a declarat Gamberini pentru Radio Cusano Campus.Salvini a cerut vineri, pe pagina sa de Facebook, ca Rackete să fie deportată, folosind caracterizarea "comunistă bogată şi răsfăţată".La rândul ei, Rackete a criticat comportamentul ministrului german de interne, Horst Seehofer. "Am simţit că am fost abandonată", a declarat ea pentru Der Spiegel.Diverse autorităţi "au pasat problema de colo colo ca un cartof fierbinte în timp ce noi aveam la bord 40 de oameni salvaţi".În ceea ce-l priveşte pe Salvini, ea a spus că a fost surprinsă cât de personal a devenit totul, calificând comportamentul lui drept "inadecvat".O altă navă de salvare, un vas cu pânze numit Alex care este operat de organizaţia italiană Mediterranea, aşteaptă în prezent permisiunea de a acosta cu 50 de migranţi la bord.Salvini a spus că nava nu va primi permisiunea de a pătrunde în Italia. Malta a precizat că este gata să-i primească pe cei aflaţi la bord, dar numai dacă Italia este de acord să preia 55 de migranţi aflaţi în prezent în Malta.