(VIDEO) Australianul eliberat din Coreea de Nord le mulțumește diplomaților din Suedia și Australia, fără să dezvăluie motivul arestării sale

"Intenționez să mă întorc la viața de zi cu zi însă am vrut mai întâi să mulțumesc public tuturor celor care au lucrat pentru ca eu să fiu bine și în siguranță", a declarat Alek Sigley, la o zi după ce a zburat din Pyongyang la Beijing și apoi în Tokyo, pentru a se întâlni cu soția sa de origine japoneză.El a cerut presei să îi fie respectată viața privată și a spus că nu va ține o conferință de presă. Sigley, în vârstă de 29 de ani, studia la o universitatea din Pyongyang și deținea o afacere de tururi turistice pentru vizitatorii străini. Familia și prietenii au pierdut legătura cu el pe 29 mai."Vreau doar să anunț că sunt bine și să mulțumesc lumii pentru interesul pe care îl arată față de bunăstarea mea și pentru susținerea familiei în ultima săptămână. Sunt fericit să mă reîntorc la soția mea, Yuka și că am vorbit cu familia mea din Perth, pentru a o asigura să sunt bine", a mai afirmat acesta.Sigley a mulțumit în special diplomatului suedez Kent Rolf Magnus Harstedt, din Coreea de Nord, prim ministrului australian Scott Morrison și ministrului de Externe Marise Payne. Diplomații suedezi au intervenit pentru eliberarea lui Sigley, în condițiile în care Australia nu are ambasadă în Coreea de Nord."Acest rezultat demonstrează valoarea efortului depus în culise de oficialii care rezolvă cazurile consulare complexe și sensibile, în parteneriat cu alte guverne", a spus Morrison joi, în Parlament.