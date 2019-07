Netflix promite să reducă scenele care înfăţişează fumători

Platforma Netflix promite să reducă numărul scenelor care înfăţişează fumători în producţiile sale originale, în urma unui studiu care a ajuns la concluzia că serviciile de streaming contribuie la creşterea reprezentării fumatului în filme, informează Press Association, citată de Agerpres.





Potrivit unui studiu, serialele ''Stranger Things'' şi ''Orange Is The New Black'', produse de Netflix, se numără printre producţiile care conţin cele mai numeroase secvenţe referitoare la fumat.





În urma acestui studiu, realizat de organizaţia nonprofit Truth Initiative, care militează împotriva fumatului şi are sediul în Statele Unite, Netflix a promis să excludă imaginile referitoare la fumat din producţiile sale originale destinate publicului tânăr, excepţie făcând situaţiile justificate de ''fidelitatea faţă de fapte şi de contextul istoric''.





Compania a mai precizat că viitoarele sale producţii, indiferent de clasificarea conţinutului în funcţie de categorii de vârstă, va înfăţişa imagini cu fumători ''numai dacă sunt esenţiale viziunii creatoare a artistului sau definitorii pentru personaj (au o importanţă istorică sau culturală)''.





''Netflix susţine cu fermitate expresia artistică. Recunoaştem totodată că fumatul este nociv, iar atunci când este înfăţişat în mod pozitiv în producţii de televiziune poate influenţa negativ tinerii'', a precizat compania.





Studiul realizat de Truth Initiative a analizat emisiuni de televiziune din perspectiva modalităţii de reprezentare a fumatului şi a ajuns la concluzia că ''fumatul pe micile ecrane a ajuns de la un fapt obişnuit la aproape de neevitat''.





"În timp ce fumatul în emisiunile televizate nu a fost studiat la fel de amănunţit ca reprezentarea fumatului în cinema, se poate trage concluzia că este posibil un impact nociv similar", mai precizează Netflix.





Primul sezon al serialului ''Stranger Things'', produs de Netflix, a conţinut 182 de scene în care actorii fumau, potrivit studiului, în timp ce al doilea sezon, a avut 262 de astfel de secvenţe.





Producţia ''House Of Cards'' a înregistrat, de la un sezon la celălalt, o creştere de la 41 la 54 a imaginilor cu fumători, în timp ce ''Orange Is The New Black'' a conţinut 45 de secvenţe în care se fumează în sezonul 2015-2016, care a crescut la 233 în sezonul 2016-2017, potrivit studiului.