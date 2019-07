Donald Trump afirmă că SUA ar trebui să înceapă să manipuleze valoarea dolarului

O valoare mai scăzută a dolarului ar stimula exporturile americane, însă ar putea determina investitorii străini, ce ajută la finanțarea datoriei federale, să renunțe la investițiile în SUA din cauza riscului deprecierii monedei americane care le-ar scădea profiturile.

Trump a afirmat într-un mesaj postat pe Twitter că dacă SUA nu vor acționa, americanii vor continua "să fie tonți care stau și se uită politicos în timp ce alte țări continuă să-și joace propriile jocurile - așa cum au făcut timp de atâția ani".Departamentul Trezoreriei a anunțat în luna mai că nicio țară nu îndeplinește criteriile privind manipularea monetară, însă a inclus China și alte opt țări pe o listă de supraveghere.În luna iunie, preşedintele SUA l-a acuzat pe Mario Draghi, guvernatorul Băncii Centrale Europene (BCE), de manipularea monedei euro, din cauza planului de prelungire a programului de relaxare cantitativă.​

Mesajul lui Trump nu pare să fi avut vreun impact asupra piețelor valutare, însă situația s-ar putea schimba dacă Secretarul Trezoreriei din SUA, Steven Mnuchin, ar începe să amenințe că va lua măsuri de reducere artificială a valorii dolarului.

China and Europe playing big currency manipulation game and pumping money into their system in order to compete with USA. We should MATCH, or continue being the dummies who sit back and politely watch as other countries continue to play their games - as they have for many years!