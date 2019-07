SUA: Un tribunal din New Jersey a hotărât să trateze un adolescent acuzat de viol cu indulgență deoarece provenea dintr-o "familie bună"

Potrivit procurorilor, băiatul de 16 ani s-a filmat în timp ce viola o fată în stare de ebrietate, în timpul unei petreceri din New Jersey. Apoi acesta a distribuit clipul prietenilor săi, împreună cu mesajul: "Acel moment când prima dată când faci sex este un viol."Însă judecătorul unui tribunal de familie a decis că nu a fost vorba despre un viol. În schimb, acesta a pus sub semnul îndoielii că ar fi fost un caz de agresiune sexuală, definind violul ca o situație în care actul are loc în timp ce ești amenințat cu moartea de un străin. De asemenea, judecătorul a afirmat că băiatul provine dintr-o familie bună, este elev la o școală excelentă și are note mari. Acesta le-a spus procurorilor că aceștia ar fi trebui să îi explice fetei că depunerea unei plângeri împotriva băiatului ar putea să îi distrugă acestuia viața.Refuzând cererea procurorilor de a fi judecat ca adult, judecătorul James Troiano a susținut: "Clar este un candidat, nu doar pentru orice facultate, ci probabil pentru o facultate bună."Ulterior, judecătorul a fost mustrat de un alt tribunal pentru comportamentul și favoritismul de care a dat dovadă. Cazul a fost preluat de un mare juriu, unde adolescentul va fi judecat ca adult. Legile din New Jersey permit ca indivizii care depășesc vârsta de 15 să fie considerați adulți în tribunal, dacă sunt acuzați de infracțiuni grave.