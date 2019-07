Business Insider: China obligă turiștii să își instaleze o aplicație de scanare a datelor din telefon, pentru a putea intra într-una dintre cele mai supravegheate regiuni ale statului

Conform unui reportaj la care au colaborat Motherboard, Süddeutsche Zeitung, The Guardian, The New York Times și NDR, oficialii utilizează datele pentru a supraveghea, în principal, activitatea grupurilor musulmane din regiune. Folosirea tehnologiei de supraveghere în mod extensiv pentru monitorizarea acestor grupuri, ai căror membrii se numesc uiguri, a atras atenția comunității internaționale.Cetățenii au fost obligați să instaleze pe telefoanele personale aplicații de monitorizare și să se expună la camere cu recunoaștere facială, instalate în zone publice. Aproximativ 8 milioane de uiguri locuiesc în Xinjiang și aproape 1 milion sunt ținuți în centre de detenție sau în lagăre de reeducare. Un turist care a trecut granița spre Xinjiang a oferit o copie a malware-ului agențiilor Motherboard și Süddeutsche Zeitung, iar un membru al echipei Süddeutsche Zeitung a trebuit să își instaleze aceeași aplicație când a intrat în Xinjiang.O echipă de analiști de la Cure53, Citizen Lab, Universitatea din Toronto, Universitatea Ruhr și The Guardian au ajutat la desconstrucția aplicației pentru a determina cum funcționează aceasta. Aplicația se numește BXAQ sau Feng Cai și colectează datele marcate în calendarul telefonului, istoricul apelurilor și mesajele text, încărcându-le apoi pe un server. De asemenea, aplicația caută fișiere care ar putea avea legătură cu islamismul. BXAQ este conceput special pentru Android, însă un jurnalist de la Süddeutsche Zeitung a spus că a văzut aplicația utilizată și pe un iPhone, la graniță.Uigurii sunt supuși acestui tip de monitorizare de ceva vreme, iar autoritățile chineze folosesc aceste tehnici pentru a cataloga informațiile cu caracter sensibil, precum opiniile politice, grupa de sânge și chiar date legate de cât de mult gaz sau electricitate consumă indivizii.