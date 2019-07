VIDEO Mii de catalani protestează în fața Parlamentului European din Strasbourg, după ce trei politicieni separatiști au fost împiedicați să ia parte la ședința inaugurală

Cei trei deputați sunt Carles Puigdemont, fostul șef al guvernului catalan și care acum trăiește în exil în Belgia pentru a scăpa de un mandat de arestare emis de Spania, colegul său Toni Comin, care se află în aceeași situație, și separatistul Oriol Junqueras, care se află în arest preventiv și nu a putut fi prezent la Strasbourg, după declarația unilaterală de independență a Cataloniei.

While inside the @Europarl_EN the first plenary session takes place, outside, thousands of people protest the absence of three of the Catalan MEPs, persecuted in Spain due to their involvement in the unilateral call for independence in Catalonia. pic.twitter.com/ixha4BsPUf