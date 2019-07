O companie aeriană americană a îmbarcat un copil într-un zbor greșit. Răspunsul companiei

Compania aeriană United a încurcat aeronavele și a îmbarcat din greșeală un pasager minor într-un zbor al unei alte companii care mergea în Germania, deși copilul trebuia să ajungă în final în Suedia. Acest lucru s-a întâmplat chiar dacă mama copilului a plătit o taxă în valoare de 150 de dolari pentru ca minorul să fie asistat și supravegheat până intra în aeronavă, scrie The Independent Anton, în vârstă de 14 ani, zbura din Carolina de Nord către aeroportul Newark, tot din Statele Unite (New Jersey), unde urma să aibă o escală care l-ar fi conectat cu un zbor către Stockholm. Copilul a fost direcționat însă spre un zbor al companiei Eurowings către Germania.Mama sa și-a dat seama de încurcătură și a încercat să treacă de controlul de securitate pentru a rezolva situația. Autoritățile au oprit-o și femeia a ales să scrie pe Twitter o serie de mesaje în care explica încurcătura: „@United @SAS fiul meu e în avionul greșit! EWR ( Aeroportul Internațional din Newark) l-ați îmbarcat într-un avion cu destinația Germania!!!!” Doamna Berg a mai scris și următoarele: „Am plătit o taxă companiei United pentru a-mi supraveghea copilul. Încurcătura asta se petrece de 20 de minute și nimeni NU m-a sunat !!! "Femeia a mai scris pe Twitter că a reușit să intre în legătură cu un steward de la bordul aeronavei. Având în vedere că avionul încă nu decolase, echipajul a reușit să aducă înapoi aeronava la poarta de îmbarcare.Anton a ajuns în cele din urmă la destinația unde urma să se întâlnească cu bunicii săi. „Suntem cu toții epuizați”, au fost cuvintele mamei sale la sfârșitul acestui episod.Poziția companiei aeriene a reieșit dintr-o declarație dată de către un purtător de cuvânt: „Siguranța și bunăstarea tuturor clienților noștri reprezintă prioritatea noastră și am fost în contact frecvent cu familia tânărului pentru a-i confirma siguranța. De îndată ce compania aeriană parteneră, Eurowings a recunoscut că băiatul a fost îmbarcat în avionul greșit către Newark, avionul s-a întors la poartă - înainte de a decola. „Personalul nostru a asistat clientul și s-a asigurat că acesta s-a îmbarcat în zborul corect. Am confirmat și faptul că tânărul nostru client a ajuns în siguranță la destinație. "