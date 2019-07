FOTO Valul de căldură din Alaska alimentează incendiile de vegetație, ducând la un fum gros și la topirea ghețarilor

Valul de căldură din Alaska aduce incendii de vegetație și topirea ghețarilor, sufocând cele mai mari orașe ale statului în fum și râuri de gheață topită, relatează Reuters.

În Anchorage, unde locuiesc aproximativ 40 la sută dintre cetățenii statului Alaska, Serviciul Național de Meteorologie a emis duminică sfaturi cu privire la fumul dens, avertizând să nu desfășoare activități lungi în aer liber.

Vinovat este incendiul de la Swan Lake, provocat pe 5 iunie de un fulger, focul distrugând 68.000 de acri de pădure.

Ash cloud has moved and now the sun is out. #Anchorage #swanlakefire #summer #Sunday pic.twitter.com/gwQqVmwafg