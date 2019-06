VIDEO ”Ca un copil la masa adulților”: Ivanka Trump, criticată în timp ce încerca să discute cu liderii lume la summitul G20

Într-un video devenit viral pe Twitter, Ivanka Trump poate fi văzută încercând să participe la o conversație între Theresa May, Christine Lagarde (Director General la Fondul Monetar Internațional), președinele Canadei, Justin Thrudeau și președintele Franței, Emmanuel Macron, relatează presa internațională.

Deși nu are experiență în diplomație, fiica președintelui Donald Trump, Ivanka, a participat la Osaka, la summitul G20.

Ivanka Trump appears to be trying to get involved in a talk among Macron, May, Trudeau and Lagarde (IMF head).

The video is released by French Presidential palace. pic.twitter.com/TJ0LULCzyQ