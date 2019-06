Școala unde taxele se plătesc cu sticle de plastic

Școala Morit International din Nigeria, acceptă acum sticlele de plastic, cunoscute și sub denumirea de sticle PET, în schimbul taxelor de școlarizare, potrivit CNN. Printr-un program numit RecyclesPay, Inițiativa de Curățare a Africii (ACI) colaborează cu școlile din comunitățile cu venituri reduse pentru a permite părinților care nu-și pot permite să plătească taxele de școlarizare pentru copiii lor să dea în schimb sticlele de plastic pe care le colectează.Pentru fiecare 200 de kilograme de sticle reciclabile, părinții primesc o reducere a taxei de aproximativ 11 dolari din studiul totalul de 24 de dolari, cât este taxa"Profesorul fiicei mele mi-a prezentat anul trecut acest program și m-am înscris ca să mă eliberez de povara de a cheltui bani pe taxe", a spus Oriola Oluwaseyi, mamă a patru copii. Din banii pe care i-am economisit, am cumpărat rechizite școlare, o nouă pereche de sandale și cărți pentru copii, a adăugat ea.Există mai mult de 450.000 megatone de deșeuri de plastic aruncate în apele Lagos în fiecare an, potrivit rapoartelor din presa locală. Nigeria generează anual cantități uriașe de deșeuri din plastic, iar în conformitate cu raportul Ocean Atlas 2017, se clasează pe locul 11 ​​în lume pentru poluarea cu plastic, care prezintă riscuri pentru sănătatea cetățenilor și provoacă daune serioase mediului.