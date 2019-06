Duelul Trump-Xi Jinping riscă să monopolizeze G20

Președintele chinez, Xi Jinping, a sosit joi la Osaka, în ajunul unui G20 al divizărilor, a cărui vedetă va fi alături de un Donald Trump decis să lupte pe toate fronturile. Întâlnirea dintre cei doi lideri, programată sâmbătă, se anunță drept momentul cel mare al unui summit agitat, între diferende comerciale, dispute în jurul Iranului și fricțiuni privind clima. Șefii de stat și de guvern ai celor 20 cele mai mari economii mondiale, creatoare a 85% din bogăția anuală globală, se întâlnesc vineri și sâmbătă în acest oraș de aproape trei milioane de locuitori, al doilea plămân economic al Japoniei, potrivit Le Point, citat de Rador.







În afara programului oficial și redactarea unui comunicat comun, “deosebit de dificilă în acest an” dacă e să credem o sursă germană, întâlnirile bilaterale și în special cele prevăzute de președintele american vor da tonul acestui G20.





David Dollar, de la grupul de reflecție Brookings Institution, crede posibil un “mini-acord”, Statele Unite temporizând în ce privește taxele și poate făcând concesii în legătură cu gigantul tehnologic chinez Huawei, oaia lor neagră. Și Beijingul își reia achizițiile de la agricultorii americani ca semn de bunăvoință. Sau un răgaz de câteva luni “care ar putea sfârși printr-o decepție, pentru că cei doi parteneri par foarte departe unul de altul”, avertizează totuși el.





Naoyuki Yoshino, șeful Asian Development Bank Institute (ADBI), speră că cei doi președinți “își vor liniști teama” de piețe financiare deosebit de febrile, pe fondul oboselii creșterii mondiale. În afara Chinei, Donald Trump pare decis să nu-și ierte niciunul dintre interlocutorii din G20 sau aproape, dacă e să ne luăm după recentele lui declarații zgomotoase.





În schimb, nu a apărut până acum niciun tweet sau comentariu agresiv împotriva lui Vladimir Putin, cu care Donald Trump urmează de asemenea să discute la Osaka. Washingtonul și Moscova sunt protagoniști de prim plan în tensiunile din jurul Iranului.





Donald Trump a înmulțit sancțiunile și avertismentele împotriva Teheranului, acuzat că ar continua cursa pentru arma atomică și că înveninează toate conflictele din Orientul Mijlociu. Președintele american vorbește de acum despre un război “care nu va dura mult timp”, împotriva Iranului.





Este în joc, în întâlnirea dintre Xi Jinping și Donald Trump, războiul comercial și tehnologic dintre cele două țări. Statele Unite amenință că vor impune taxe vamale punitive pe toate importurile din China. Locatarul de la Casa Albă abordează întâlnirea pe tonul lui obișnuit de bravadă: “Economia Chinei se prăbușește, ei vor un acord”, a afirmat el într-un interviu de miercuri pe canalul Fox Business News. Nimic nu este niciodată sigur cu miliardarul republican și cu atât mai puțin de când a pornit, cu mai mare avânt ca oricând, în campania pentru realegerea sa. Totuși, majoritatea experților contează pe un armistițiu sino-american.Din avionul lui, Air Force One, a atacat de exemplu taxele vamale “inacceptabile”, după părerea lui, impuse de India. Iată-l avertizat pe prim-ministrul indian, Narendra Modi, cu care are programată o întâlnire bilaterală la Osaka. Donald Trump a numit miercuri Germania “partener nereușit” care profită de protecția militară americană ieftin. Cancelarul Angela Merkel, care are de asemenea programată o întâlnire bilaterală cu președintele american, va aprecia declarația. “Toate țările din lume profită enorm de Statele Unite. Este incredibil!”, a tunat președintele american, care s-a specializat în a da peste cap marile întâlniri internaționale.Rusia caută până acum, ca și China și europenii, să calmeze lucrurile. Într-un climat fierbinte, Japonia, țara gazdă a G20, se va strădui, în ciuda tuturor lucrurilor, să adune toate semnăturile pe comunicatul final al summitului. Acest document negociat la virgulă are în special valoare de semnal diplomatic pe care îl dă, apărând tradiționalul liber-schimb și reducerea gazelor cu efect de seră. Tot atâtea linii roșii pentru un președinte american protecționist și mare adversar al acordului de la Paris privind clima. “Dacă, pentru a ajunge la un acord într-o sală cu 20 de participanți, nu suntem capabili să apărăm ambiția climatică, asta se va întâmpla fără Franța. E simplu!”, a avertizat deja președintele francez, Emmanuel Macron, aflat în vizită oficială în Japonia înaintea G20.