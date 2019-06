VIDEO Rusia: Doi morți într-un accident de avion

Doi membri ai echipajului au murit și 43 de pasageri au supraviețuit când avionul în care se aflau s-a izbit de o clădire joi, în timpul unei aterizări de urgență în Siberia, au spus sursele oficiale locale, relatează AFP.

Micul avion An-24, care a venit din orașul Ulan-Ude, a depășit pista de aterizare cu câteva sute de metri și a intrat într-o clădire din aeroportul din Nijneangarsk, în estul Siberiei, au spus autoritățile regionale din Buriatia.

”Avionul a luat foc”, au spus pe contul lor de Instagram.

Un copil se află printre cei 43 de supraviețuitori.

O anchetă a fost deschisă în acest caz. Aparatul de zbor aparține companiei regionale Angara.

two people killed in AN-32 plane crash in #Siberia pic.twitter.com/n2H1S4d6C3