Student australian, arestat în Coreea de Nord

Agențiile de presă australiene și sud-coreene l-au identificat ca Alek Sigley, un student de 29 de ani care locuia în Pyongyang.Departamentul de Relații externe și Comerț al Australiei nu a dezvăluit identitatea bărbatului, din cauza obligațiilor legate de sfera privată. Dar se pare că a oferit asistență consulară "familiei unui bărbat australian despre care s-a raportat că a fost reținut în Coreea de Nord". Reprezentanții ambasadei din Coreea de Sud au contactat și ei "oficialii relevanți" din Coreea de Nord, potrivit declarațiilor ministrului de Finanțe, Matthias Cormann. Nu se știe încă motivul pentru arest.Prietenii lui Sigley l-au declarat dispărut la începutul săptămânii, conform Australian Broadcasting Corp. Orașul său de origine este Perth, iar Sigley locuiește în statul comunist de un an, fiind înscris într-un program de masterat în cadrul căruia studia literatură nord-coreeană, la Universitatea Kim Il-sung. Bărbatul vorbește fluent limba coreeană și conduce o afacere care oferă tururi vizitatorilor occidentali care vizitează Coreea de Nord.În martie, a afirmat că a devenit interesat de traiul în Coreea de Nord după ce a întâlnit câțiva cetățeni nord-coreeni, în timpul studiilor sale din China.Au mai existat cazuri în care cetățeni străini au fost arestați în Coreea de Nord, pentru intrarea ilegală în țară, sau pentru "infracțiuni împotriva statului".În 2014, australianul John Short a fost reținut și deportat după ce a fost acuzat că a lăsat broșuri creștine într-o locație turistică. Activitatea religioasă este interzisă. De asemenea, studentul american Otto Warmbier a fost închis în 2016 pentru furtul unui afiș de propagandă, în timpul unui tur organizat. Acesta a murit după ce a fost adus înapoi în SUA, după 17 luni de detenție.Australia nu are ambasadă în Coreea de Nord și are acces diplomatic limitat, prin intermediul ambasadei suedeze.