Australia: Companiile media gigant cer guvernului să lase jurnaliștii să "își facă treaba", fără să riște să fie condamnați la închisoare

New Corp. Australia, Australian Broadcasting Corp. și Nine Entertainment au făcut publice miercuri solicitările comune, referitoare la reforme legislative, după ce, la începutul lunii, forțele de ordine au realizat mai multe razii consecutive la sediul agenție ABC din Sydeny și în casa unui reporter de la New Corp., în căutarea unor documente guvernamentale secrete.Organizațiile doresc ca jurnaliștii să fie imuni la legea securității naționale, care i-ar pune în pericol "pentru faptul că își fac treaba".